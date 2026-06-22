Kavanozu servet değerinde: Kilosu 7 bin TL

Bir diğer kooperatif başkanı ve Anzer Balı Üreticisi Muzaffer Deniz ise "Bu sene hava şartlarının biraz soğuk olması sebebiyle Anzer Yaylası'nda şu anda görünen geçen yıla oranla biraz daha geç başlayacağı. Birçok alanda da kar hala devam ediyor. Soğuk bir hava, sis aynı şekilde devam ediyor. Yani geçen yıla oranla mevsimin 15 gün geç başlayacağı kanaatindeyiz. Arıcılarımıza hayırlı sezonlar diliyorum. Bol rızıklar diliyorum. Tabii ki en önemli olan şey; hakiki Anzer balını tüketicilere en orijinal haliyle biz kooperatifler olarak üretip kendilerine gerçek Anzer balını ulaştırmanın gayesi içerisindeyiz.