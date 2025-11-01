Kraliçe Máxima üniforma giyip tatbikata katıldı
Hollanda Kraliçesi Máxima, Kraliyet Askeri Polisi öğrencileriyle birlikte sahada yapılan askeri tatbikata katıldı. Kraliçe, askerî üniforma ve miğfer takarak eğitimlerde aktif rol aldı.
Hollanda Kraliçesi Máxima, Kraliyet Askeri Polisi (Royal Marechaussee) öğrencilerinin sahada gerçekleştirdiği tatbikata katılmak üzere özel olarak hazırlanmış askerî bir üniforma giydi.
Etkinliğe geldiğinde kendisine, üzerinde taşıması için “Sektör Temel Eğitim” birimine ait bir arma ve miğfer verildi. Kraliçe, tatbikat boyunca bu üniformayı ve ekipmanları kullandı.
Kraliçe Máxima, öğrenciler, eğitmenler ve denetçilerle bir araya gelerek eğitim süreci ve deneyimleri hakkında sohbet etti. Ardından “Care Under Fire” (Ateş Altında Bakım) adlı tatbikata katıldı. Bu eğitimde öğrenciler, silah seslerinin simüle edildiği bir ortamda hayat kurtarıcı tıbbi müdahaleler yapmayı öğreniyor.
Tatbikatın ardından Kraliçe, “Handeling voor Actie” (Eylem Öncesi Hazırlık) isimli bir derse de katıldı. Bu derste, kamuflaj uygulaması gibi temel askerî beceriler öğretiliyor. Kraliçe Máxima, kamuflaj malzemelerini kendi yüzüne ve üniformasına uygulayarak eğitimi bizzat deneyimledi.
Ziyaret, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Kraliçe Máxima’ya, etkinliğe gösterdiği aktif katılım nedeniyle hatıra olarak özel bir madeni para takdim edildi. Etkinlik, Kraliçe’nin orduyla olan yakın ilişkisini ve savunma kuvvetlerine olan desteğini bir kez daha ortaya koydu.