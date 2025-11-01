Kraliçe Máxima üniforma giyip tatbikata katıldı

Ziyaret, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Kraliçe Máxima’ya, etkinliğe gösterdiği aktif katılım nedeniyle hatıra olarak özel bir madeni para takdim edildi. Etkinlik, Kraliçe’nin orduyla olan yakın ilişkisini ve savunma kuvvetlerine olan desteğini bir kez daha ortaya koydu.