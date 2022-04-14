Kuşatma altındaki Mariupol'de ölüm kalım savaşı
Rusya'nın Ukrayna'ya müdahale etmesinden sonra, uzun süre savaşın merkezinde kalan Mariupol'de çatışmalar devam ediyor.
Rus birliklerinin kuşatması altındaki kentte, çatışmalarda çok sayıda bina ve araç hasar gördü. Bölgede çok sayıda sivil can kaybından endişe ediliyor.
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Kentte Ukrayna ordusunun deneyimli askerleri Rusya'ya karşı savaşıyor.
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Bağımsız kaynaklar kentte Buça'dan daha fazla sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirtiyor.
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Ukrayna Cumhubaşkanı Volodimir Zelenski Rusya'nın kentin kontrolünü ele geçirmek için kimyasal silah kullanmasından endişe duyduklarını söyledi.
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