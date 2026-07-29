Labubu çılgınlığı 45 çeşit tatlıya dönüştü



Film ve tema parkı geliyor

Pop Mart, Sony Pictures ile birlikte bir Labubu filmi hazırlıyor. Şirket ayrıca Pekin’deki Pop Land tema parkını genişletti. Pastane hamlesi, Labubu’nun yalnızca oyuncak raflarında kalan bir karakter olmaktan çıkarılmasına yönelik daha büyük planın parçasını oluşturuyor.

Batı pazarlarındaki en önemli soru ise Labubu ilgisinin yeni mağazalar açılana kadar canlı kalıp kalmayacağı olacak. Şirketin pastane, film ve tema parkı yatırımlarının başarısı, geçici bir çılgınlığın kalıcı markaya dönüşüp dönüşmeyeceğini gösterecek.