Labubu çılgınlığı 45 çeşit tatlıya dönüştü
Labubu’nun üreticisi Pop Mart, Çin dışındaki ilk pastanesini Singapur’da açtı. İki katlı mağazada 45 karakter temalı ürün satılırken şirket, oyuncak satışındaki ivmeyi kalıcı bir eğlence ve tüketim markasına dönüştürmeyi hedefliyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Oyuncaktan tatlıya ilk adım
Koleksiyon oyuncakları ve sürpriz kutularıyla büyüyen Pop Mart, Labubu’yu bu kez pastane tezgâhına taşıdı. Şirket, Çin dışındaki ilk Pop Bakery mağazasını Singapur’da açarak yiyecek ve içecek sektöründeki uluslararası genişlemesini başlattı.
Tezgahta 45 farklı ürün
Universal Studios Singapore’un karşısında bulunan iki katlı mağazada 45 farklı tatlı, hamur işi ve içecek satılıyor. Ürünlerin tamamında Labubu, Molly ve Pop Mart’ın diğer tanınmış karakterlerinden esinlenen tasarımlar kullanılıyor.
Fiyatlar 5 dolardan başlıyor
Pastanedeki ürünlerin fiyatı 5 ile 32 Singapur doları arasında değişiyor. Bu aralık yaklaşık 3,87 ile 24,77 ABD dolarına karşılık geliyor. Pop Mart böylece koleksiyon ürünlerindeki fiyat çeşitliliğini yiyecek ve içecek bölümüne de taşıyor.
Labubu artık yenebiliyor
Menüde siyah susamlı Labubu dondurması ile Molly karakterinden esinlenen çift katlı cheesecake gibi ürünler bulunuyor. Şirket, düz baskılar veya plastik süsler yerine karakterlerin üç boyutlu ve yenilebilir biçimde hazırlanmasını ayırt edici unsur olarak görüyor.
Önce 30 kamyonla denendi
Pop Mart, pastane fikrini doğrudan mağaza açarak başlatmadı. Şirket, Çin’de 30’dan fazla gezici tatlı kamyonuyla tüketici ilgisini ölçtü. İlk kalıcı Pop Bakery mağazası ise nisan ayında Çin’in kıyı kentlerinden Qinhuangdao’da açıldı.
Sırada üç ülke var
Singapur, şirketin Güneydoğu Asya’daki büyüme planının ilk durağı oldu. Pop Mart; Tayland, Endonezya ve Malezya’da da tatlı mağazaları açmayı planlıyor. Bölgedeki güçlü marka bilinirliği, yeni mağazalar için başlangıç avantajı sağlıyor.
Avrupa ve ABD de listede
Şirket yönetimi, Avrupa ile ABD’de Pop Bakery mağazaları açma seçeneğini de değerlendiriyor. Ancak yerel tedarik zincirlerinin kurulması, malzeme standartları ve karakter biçimindeki ürünlerin aynı kalitede üretilebilmesi için hazırlık yapılması ge
Oyuncak büyümesi yetmedi
Pop Mart’ın yeni hamlesi, artan üretim maliyetleri ve oyuncak iş modelinin ne kadar sürdürülebilir olduğu yönündeki tartışmaların arttığı bir dönemde geldi. Şirket, gelirini yalnızca peluş oyuncaklara ve sürpriz kutulara bağlı bırakmak istemiyor.
Disney modeli masada
Pop Mart, kısa süreli bir sosyal medya akımını uzun ömürlü bir eğlence markasına dönüştürmeyi hedefliyor. Şirketin örnek aldığı model; karakterleri oyuncaktan yiyeceğe, sinemadan tema parklarına kadar tüketicinin günlük yaşamındaki farklı alanlara taşımaya dayanıyor.
Film ve tema parkı geliyor
Pop Mart, Sony Pictures ile birlikte bir Labubu filmi hazırlıyor. Şirket ayrıca Pekin’deki Pop Land tema parkını genişletti. Pastane hamlesi, Labubu’nun yalnızca oyuncak raflarında kalan bir karakter olmaktan çıkarılmasına yönelik daha büyük planın parçasını oluşturuyor.
Batı pazarlarındaki en önemli soru ise Labubu ilgisinin yeni mağazalar açılana kadar canlı kalıp kalmayacağı olacak. Şirketin pastane, film ve tema parkı yatırımlarının başarısı, geçici bir çılgınlığın kalıcı markaya dönüşüp dönüşmeyeceğini gösterecek.