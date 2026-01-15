LeBron James’in saat koleksiyonun değeri dudak uçuklatıyor! İşte en pahalı 5 model

Patek Philippe Nautilus “Tiffany Blue”

LeBron’un koleksiyonunun en özel parçası olarak görülen bu model, Patek Philippe ile Tiffany & Co. arasındaki 170 yıllık ortaklığı simgeleyen saatlerden biri.

- Turkuaz (Tiffany Blue) kadran

- Tiffany & Co. logolu tasarım

- 40 mm çelik kasa

- Caliber 26-330 S C mekanizma

Saatin liste fiyatı 52 bin 635 dolar civarında görünse de, 2021’de bir müzayedede 6 milyon 503 bin 500 dolara alıcı bularak rekor kırdı.