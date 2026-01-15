LeBron James’in saat koleksiyonun değeri dudak uçuklatıyor! İşte en pahalı 5 model
NBA yıldızı LeBron James, sahadaki hakimiyetini bileğinde taşıdığı ultra lüks saatlerle tamamlıyor. LeBron için saat, yalnızca zamanı gösteren bir aksesuar değil; aynı zamanda yatırım, prestij ve seçkin zevkin bir göstergesi. Yıllar içinde koleksiyonu, yüksek işçilik ve çok sınırlı üretim gibi özellikleriyle öne çıkan, kültürel anlamda ikonik parçalarla büyüdü.
Patek Philippe Nautilus “Tiffany Blue”
LeBron’un koleksiyonunun en özel parçası olarak görülen bu model, Patek Philippe ile Tiffany & Co. arasındaki 170 yıllık ortaklığı simgeleyen saatlerden biri.
- Turkuaz (Tiffany Blue) kadran
- Tiffany & Co. logolu tasarım
- 40 mm çelik kasa
- Caliber 26-330 S C mekanizma
Saatin liste fiyatı 52 bin 635 dolar civarında görünse de, 2021’de bir müzayedede 6 milyon 503 bin 500 dolara alıcı bularak rekor kırdı.
Richard Mille RM 11-03 “Jean Todt” 50th Anniversary
LeBron James’in sık tercih ettiği Richard Mille, yüksek teknoloji estetiği ve hafif yapısıyla biliniyor. Bu sınırlı üretim model, motor sporları efsanesi Jean Todt’un 50. yıl temasına sahip.
- Blue Quartz TPT kasa
- Flyback kronograf
- Değişken geometrili rotor
- Hafif ve dayanıklı yapı
Liste fiyatı yaklaşık 140 bin dolar olan saatin, müzayede değerinin 750 bin–900 bin dolar bandına çıkabileceği ifade ediliyor.
Audemars Piguet Royal Oak Concept “Black Panther”
LeBron’un yıllardır marka elçisi olduğu Audemars Piguet’nin en dikkat çekici modellerinden biri, Marvel iş birliğiyle üretilen Black Panther temalı bu saat.
Sadece 250 adet üretilen model, adeta bilekte “süper kahraman” taşımak gibi.
- 42 mm mor titanyum kasa (kumlanmış yüzey)
- Siyah seramik bezel
- Kadranda el boyaması 3D beyaz altın Black Panther figürü
Saatin, 2021’de Kevin Hart’ın düzenlediği bir yardım etkinliğinde 5,2 milyon doların üzerinde bir fiyata satıldı.
Rolex Daytona “Eye of the Tiger”
Bu Daytona modeli, klasik çizginin çok ötesinde: tamamen taşlarla işlenmiş, “mücevher saat” kategorisinde.
- 40 mm 18 ayar altın kasa
- Bezelde 36 baguette kesim elmas
- Rolex Calibre 4130 mekanizma
- Kaplan desenli, 243 elmasla süslenmiş kadran
Güncel satış fiyatlarının 200 bin doların üzerine çıktığı belirtiliyor.
Audemars Piguet Royal Oak Offshore “LeBron James” Limited Edition
LeBron James adına özel olarak hazırlanan bu model, maddi değerinin yanında duygusal ve koleksiyon değeriyle öne çıkıyor.
- 2023’te LeBron ile ortak çalışma olarak üretildi
- Sadece 600 adet ile sınırlı
- 44 mm kasa
- 18 ayar pembe altın gövde + titanyum bezel
Çıkış fiyatı 51.500-68.500 dolar bandında açıklanmıştı.