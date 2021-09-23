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  4. Lüfer tezgaha çıktı: İşte ilk fiyatlar

Lüfer tezgaha çıktı: İşte ilk fiyatlar

Lüfer, Marmara Denizi'nde balıkçıların ağlarına takılmaya başladı. Tezgahlarda yerini alan lüferin fiyatı da belli oldu.

Marmara Denizi'nden çıkmaya başlayan lüfer, Tekirdağ'da tezgahlarda yerini aldı.

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Tezgahlar, balıkçıların ağlarına bol miktarda takılan lüferle çeşitlendi.

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Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, palamuttan sonra lüferin de balıkçıların yüzünü güldürmeye başladığını söyledi.

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Pehlivanoğlu, ağlara daha çok lüfer ve istavritin takıldığını belirterek, Palamudun azalmaya başlamasıyla balıkçıların lüfer tutmaya başladığını açıkladı.

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