Lüfer tezgaha çıktı: İşte ilk fiyatlar
Lüfer, Marmara Denizi'nde balıkçıların ağlarına takılmaya başladı. Tezgahlarda yerini alan lüferin fiyatı da belli oldu.
Marmara Denizi'nden çıkmaya başlayan lüfer, Tekirdağ'da tezgahlarda yerini aldı.
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Tezgahlar, balıkçıların ağlarına bol miktarda takılan lüferle çeşitlendi.
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Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, palamuttan sonra lüferin de balıkçıların yüzünü güldürmeye başladığını söyledi.
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Pehlivanoğlu, ağlara daha çok lüfer ve istavritin takıldığını belirterek, Palamudun azalmaya başlamasıyla balıkçıların lüfer tutmaya başladığını açıkladı.
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