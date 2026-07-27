Google Haberler

Lüks çantalar gözden düştü, altın takılar yarışta öne geçti

Lüks tüketimde yıllardır kârın motoru olan çanta ve ayakkabılar gençlerin ilgisini kaybediyor. Altın rallisi ve kalıcı değer arayışı mücevheri öne çıkarırken, iki büyük grubun satışlarındaki sıçrama yarışın yönünü gösteriyor.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Lüks çantalar gözden düştü, altın takılar yarışta öne geçti - Resim: 1

Lüksün kâr motoru tekliyor

Lüks sektöründe yıllardır en yüksek satış ve kârı sağlayan deri çantalar ile ayakkabılar eski gücünü kaybediyor. Genç tüketicilerin değişen tercihleri, 400 milyar dolarlık sektörde markaları yeni bir büyüme alanı aramaya zorluyor.

1 9
Lüks çantalar gözden düştü, altın takılar yarışta öne geçti - Resim: 2

İki yıllık daralma hesabı bozdu

Lüks tüketim sektörünün iki yıllık daralmanın ardından 2026’da yeniden büyümesi bekleniyordu. Ancak küresel çatışmaların turizm ve harcamalar üzerindeki baskısı toparlanmayı zorlaştırdı. Moda ürünlerindeki zayıflık, şirketler arasındaki farkı daha görünür hale getirdi.

2 9
Lüks çantalar gözden düştü, altın takılar yarışta öne geçti - Resim: 3

Gençler çantadan uzaklaşıyor

Özellikle genç tüketiciler, sık sık zamlanan lüks çanta ve ayakkabıları pahalı ve yeterince yenilikçi bulmuyor. Pandemi sonrasında uygulanan fiyat artışları da ürünlerin ulaşılabilirliğini azalttı. Talep kaybı, bu kategorilere bağımlı markalar için önemli bir risk oluşturuyor.

3 9
Lüks çantalar gözden düştü, altın takılar yarışta öne geçti - Resim: 4

Altın rallisi takıya yaradı

Mücevher yalnızca bir moda ürünü olarak görülmüyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş, yüzük, bileklik ve kolyelerin kalıcı değer taşıdığı düşüncesini güçlendirdi. Tüketiciler birkaç bin dolarlık harcamada her gün kullanılabilen mücevheri çantaya göre daha uzun ömürlü buluyor.

4 9
Lüks çantalar gözden düştü, altın takılar yarışta öne geçti - Resim: 5

Cartier yüzde 24 büyüdü


Cartier ve Van Cleef & Arpels’in sahibi Richemont’un mücevher satışları, 30 Haziran’da sona eren çeyrekte yüzde 24 arttı. Artış, yüzde 13,5 düzeyindeki piyasa beklentisini büyük farkla aşarken grubun toplam satışları 6,33 milyar euroya ulaştı.

5 9
Lüks çantalar gözden düştü, altın takılar yarışta öne geçti - Resim: 6

Kering yüzde 22’yi gördü

Gucci ile modada yaşadığı baskıyı mücevherle dengelemeye çalışan Kering’in yeni mücevher bölümü ilk çeyrekte 269 milyon euro gelir elde etti. Pomellato ve Boucheron’u bünyesinde bulunduran bölümün karşılaştırılabilir satışları yüzde 22 artarak grubun diğer faaliyetlerini geride bıraktı.

6 9
Lüks çantalar gözden düştü, altın takılar yarışta öne geçti - Resim: 7

LVMH tahmini yukarı çıktı

Bulgari ve Tiffany’nin sahibi LVMH için de beklentiler güçleniyor. Barclays, grubun saat ve mücevher bölümüne ilişkin 2026 büyüme tahminini yüzde 7’den yüzde 8’e çıkardı. Bu bölüm, LVMH’nin 2025’teki 80,8 milyar euroluk gelirinin yaklaşık yüzde 13’ünü oluşturdu.

7 9
Lüks çantalar gözden düştü, altın takılar yarışta öne geçti - Resim: 8

Birkin modeli baskı altında

Hermès’in mücevher faaliyetleri 2019’dan bu yana yıllık ortalama yüzde 30’a yakın büyüdü. Ancak bölüm hâlâ grubun deri ürünleri işine göre küçük. İlk çeyrek büyümesinin beklentiyi karşılamaması ve hissenin yaklaşık yüzde 10 gerilemesi, Birkin merkezli kıtlık modeline ilişkin soruları artırdı.

8 9
Lüks çantalar gözden düştü, altın takılar yarışta öne geçti - Resim: 9

Yarışın yeni favorisi belli oldu

Rakamlar, lüks tüketimde büyümenin çanta ve ayakkabıdan mücevhere kaydığını gösteriyor. Richemont ile Kering’deki çift haneli artışlar, altın rallisi ve gençlerin kalıcı değer arayışı bu değişimi hızlandırdı. LVMH, Kering ve Hermès bilançoları yarışın kalıcı olup olmadığını gösterecek.

9 9