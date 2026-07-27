Lüks çantalar gözden düştü, altın takılar yarışta öne geçti
Lüks tüketimde yıllardır kârın motoru olan çanta ve ayakkabılar gençlerin ilgisini kaybediyor. Altın rallisi ve kalıcı değer arayışı mücevheri öne çıkarırken, iki büyük grubun satışlarındaki sıçrama yarışın yönünü gösteriyor.
Lüksün kâr motoru tekliyor
Lüks sektöründe yıllardır en yüksek satış ve kârı sağlayan deri çantalar ile ayakkabılar eski gücünü kaybediyor. Genç tüketicilerin değişen tercihleri, 400 milyar dolarlık sektörde markaları yeni bir büyüme alanı aramaya zorluyor.
İki yıllık daralma hesabı bozdu
Lüks tüketim sektörünün iki yıllık daralmanın ardından 2026’da yeniden büyümesi bekleniyordu. Ancak küresel çatışmaların turizm ve harcamalar üzerindeki baskısı toparlanmayı zorlaştırdı. Moda ürünlerindeki zayıflık, şirketler arasındaki farkı daha görünür hale getirdi.
Gençler çantadan uzaklaşıyor
Özellikle genç tüketiciler, sık sık zamlanan lüks çanta ve ayakkabıları pahalı ve yeterince yenilikçi bulmuyor. Pandemi sonrasında uygulanan fiyat artışları da ürünlerin ulaşılabilirliğini azalttı. Talep kaybı, bu kategorilere bağımlı markalar için önemli bir risk oluşturuyor.
Altın rallisi takıya yaradı
Mücevher yalnızca bir moda ürünü olarak görülmüyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş, yüzük, bileklik ve kolyelerin kalıcı değer taşıdığı düşüncesini güçlendirdi. Tüketiciler birkaç bin dolarlık harcamada her gün kullanılabilen mücevheri çantaya göre daha uzun ömürlü buluyor.
Cartier yüzde 24 büyüdü
Cartier ve Van Cleef & Arpels’in sahibi Richemont’un mücevher satışları, 30 Haziran’da sona eren çeyrekte yüzde 24 arttı. Artış, yüzde 13,5 düzeyindeki piyasa beklentisini büyük farkla aşarken grubun toplam satışları 6,33 milyar euroya ulaştı.
Kering yüzde 22’yi gördü
Gucci ile modada yaşadığı baskıyı mücevherle dengelemeye çalışan Kering’in yeni mücevher bölümü ilk çeyrekte 269 milyon euro gelir elde etti. Pomellato ve Boucheron’u bünyesinde bulunduran bölümün karşılaştırılabilir satışları yüzde 22 artarak grubun diğer faaliyetlerini geride bıraktı.
LVMH tahmini yukarı çıktı
Bulgari ve Tiffany’nin sahibi LVMH için de beklentiler güçleniyor. Barclays, grubun saat ve mücevher bölümüne ilişkin 2026 büyüme tahminini yüzde 7’den yüzde 8’e çıkardı. Bu bölüm, LVMH’nin 2025’teki 80,8 milyar euroluk gelirinin yaklaşık yüzde 13’ünü oluşturdu.
Birkin modeli baskı altında
Hermès’in mücevher faaliyetleri 2019’dan bu yana yıllık ortalama yüzde 30’a yakın büyüdü. Ancak bölüm hâlâ grubun deri ürünleri işine göre küçük. İlk çeyrek büyümesinin beklentiyi karşılamaması ve hissenin yaklaşık yüzde 10 gerilemesi, Birkin merkezli kıtlık modeline ilişkin soruları artırdı.
Yarışın yeni favorisi belli oldu
Rakamlar, lüks tüketimde büyümenin çanta ve ayakkabıdan mücevhere kaydığını gösteriyor. Richemont ile Kering’deki çift haneli artışlar, altın rallisi ve gençlerin kalıcı değer arayışı bu değişimi hızlandırdı. LVMH, Kering ve Hermès bilançoları yarışın kalıcı olup olmadığını gösterecek.