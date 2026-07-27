Lüks çantalar gözden düştü, altın takılar yarışta öne geçti

Altın rallisi takıya yaradı





Mücevher yalnızca bir moda ürünü olarak görülmüyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş, yüzük, bileklik ve kolyelerin kalıcı değer taşıdığı düşüncesini güçlendirdi. Tüketiciler birkaç bin dolarlık harcamada her gün kullanılabilen mücevheri çantaya göre daha uzun ömürlü buluyor.