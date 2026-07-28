Madenden seraya: 100 milyon liralık yatırımla domates ihracatına başladı

Projenin ikinci etabında hedef 2 bin 500 istihdam

Projenin ikinci etabında da yer almak istediklerini ve o aşamada 2 bin 500 kişiyi istihdam etmeyi hedeflediklerini dile getiren Kurnaz, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinin tarım yatırımlarını da öne çıkardığını söyledi.

Kurnaz, seracılıkta başarının teknolojiyi doğru kullanmaktan ve güçlü bir ekiple çalışmaktan geçtiğinin altını çizerek, "Seracılıkta teknik elemanlar çok önemli. Sen domatesi üretirsin, yaparsın ama burada hijyen olmazsa, hastalık olursa... Mesela bin ton hedef koymuşuz ama hastalık olursa 250 ton alamazsınız. Burada teknoloji açısından mühendislerimiz nasıl yönlendiriyorsa öyle gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.