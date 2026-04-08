Millî takımın gücü turizme taşınıyor: Dünya Kupası sürecinde yeni tanıtım stratejisi
Türkiye, Dünya Kupası sürecini yalnızca sportif başarıyla sınırlamıyor. Millî futbolcuların küresel etkisi, turizm tanıtımında stratejik bir araca dönüştürülüyor.
Türkiye, Dünya Kupası sürecini çok boyutlu bir stratejiyle ele alarak sporun gücünü turizmle buluşturmayı hedefliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında yürütülen çalışmalar kapsamında, millî futbolcuların uluslararası bilinirliği Türkiye’nin tanıtımında aktif şekilde kullanılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile gerçekleştirdiği görüşme, bu yeni vizyonun en somut adımlarından biri olarak öne çıktı.
Gerçekleştirilen toplantıda, millî futbolcuların dünya genelindeki tanınırlığının Türkiye’nin turizm potansiyelini tanıtmak için nasıl değerlendirilebileceği detaylı şekilde ele alındı. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile birlikte yürütülecek çalışmaların kapsamlı bir iletişim stratejisine dayanacağını vurguladı. Bu kapsamda, millî takım oyuncularının uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil eden güçlü birer tanıtım yüzü haline gelmesi planlanıyor.
Toplantıda ayrıca Bakanlık ile TFF arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve uzun vadeli tanıtım planlarının oluşturulması gibi başlıklar masaya yatırıldı. Dünya Kupası sürecinde sporun yarattığı küresel ilginin turizmle entegre edilmesi hedeflenirken, Türkiye’nin marka değerinin uluslararası ölçekte daha görünür hale getirilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda, spor ve turizm alanında eş zamanlı etki yaratacak projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.
Yeni stratejiyle birlikte Türkiye’nin yalnızca sahadaki başarısıyla değil, aynı zamanda kültürel ve turistik zenginlikleriyle de öne çıkması hedefleniyor. Dünya Kupası gibi küresel ölçekte büyük organizasyonların yarattığı görünürlükten maksimum fayda sağlamak isteyen Türkiye, millî takımın etkisini bir “yumuşak güç” unsuru olarak konumlandırıyor. Bu yaklaşımın, ülkenin turizm gelirlerine ve uluslararası algısına doğrudan katkı sunması beklenirken, spor ve turizmin entegre edildiği bu modelin önümüzdeki dönemde daha da genişletilmesi planlanıyor.