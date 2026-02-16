Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camisi Ramazan’da yeniden açılıyor
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Selimiye Camisi, bugüne kadarki en kapsamlı restorasyonunun ardından Ramazan ayının ilk günü tam kapasite ibadete açılıyor. Ana kubbeden minarelere kadar yürütülen bilimsel çalışmalarla cami, özgün ihtişamına yeniden kavuştu.
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan ve Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” olarak tanımladığı Selimiye Camisi, kapsamlı restorasyon sürecinin ardından Ramazan ayının ilk günü yeniden ibadete açılmaya hazırlanıyor. Edirne’nin simgesi olan ve yaklaşık 450 yıllık geçmişe sahip cami, yapılan çalışmalarla hem yapısal hem estetik açıdan güçlendirildi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları, Kasım 2021’de bilim kurullarının gözetiminde başlatıldı. Titizlikle sürdürülen çalışmalar kapsamında caminin taşıyıcı sistemi, kubbeleri, minareleri ve iç süslemeleri detaylı şekilde ele alındı. Restorasyonun büyük bölümü tamamlanırken, caminin Ramazan’da tam kapasite ibadete açılması planlandı.
Restorasyon sürecinde caminin en önemli bölümlerinden biri olan ana kubbede kapsamlı güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Kubbe yapısına enjeksiyon uygulamaları yapılarak dayanıklılığı artırıldı. Ayrıca kubbenin kurşun kaplaması tamamen yenilenerek yapının dış koruması güçlendirildi.
Revaklı avlu kubbelerinde de benzer çalışmalar yürütüldü. Bu kubbelerin kurşun kaplamaları yenilenerek hem estetik görünüm hem de uzun vadeli koruma sağlandı. Böylece caminin tüm kubbe sistemi daha dayanıklı ve özgün formuna uygun hale getirildi.
Geçmiş dönemlerde yapılan ve yapının özgün dokusuna zarar veren çimentolu müdahaleler restorasyon kapsamında kaldırıldı. Caminin pencere doğramaları tamamen yenilenirken, özgün ahşap kepenk ve kapılar da aslına uygun şekilde onarıldı. Bu çalışmalar, tarihi yapının mimari bütünlüğünü korumayı amaçladı.
Caminin iç mekânında yer alan 264 alçı pencere sistemi de restorasyon kapsamında yenilendi. Daha önce düz cam ve pleksiglasla değiştirilen bölümler, özgün mimariye uygun olarak özel cam sistemleriyle yeniden düzenlendi. Bu sayede caminin ışık düzeni ve estetik yapısı aslına uygun şekilde geri kazandırıldı.
Caminin iç mekânında yer alan 264 alçı pencere sistemi de restorasyon kapsamında yenilendi. Daha önce düz cam ve pleksiglasla değiştirilen bölümler, özgün mimariye uygun olarak özel cam sistemleriyle yeniden düzenlendi. Bu sayede caminin ışık düzeni ve estetik yapısı aslına uygun şekilde geri kazandırıldı.
Restorasyon sırasında en fazla yıpranan bölümlerin minareler olduğu tespit edildi. Yaklaşık 85 metre yüksekliğindeki dört minarede kapsamlı bakım ve güçlendirme çalışmaları yapıldı. Minarelerin özgün yapısı korunarak güvenli hale getirildi.
Caminin iç mekânındaki kalem işi süslemeler ve alçı dekorasyonlar da titizlikle restore edildi. Bu çalışmalar sayesinde Selimiye Camisi’nin estetik ve sanatsal değerleri yeniden ortaya çıkarıldı. Restorasyon, caminin sanatsal mirasının korunmasında önemli rol oynadı.
Selimiye Camisi’nin özgün halısı da restorasyon kapsamında yeniden dokundu ve camideki yerine serildi. Bu çalışma, caminin tarihi atmosferinin korunmasına katkı sağladı. Caminin iç mekânı, özgün mimari ve estetik özelliklerine uygun şekilde yeniden düzenlendi.
Restorasyon kapsamında caminin çevre düzenlemesi ve çini temizliği çalışmaları da yürütüldü. Bu çalışmalar, caminin genel görünümünü iyileştirmeyi ve ziyaretçiler için daha estetik bir ortam oluşturmayı hedefledi.
Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Selimiye Camisi’nde bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı restorasyonun tamamlanma aşamasına geldiğini açıkladı. Restorasyonun bilim kurullarının rehberliğinde ve uluslararası standartlara uygun şekilde yürütüldüğünü belirtti.
Kubbe süslemeleriyle ilgili kamuoyunda farklı görüşler bulunduğunu ifade eden Aksu, UNESCO normları doğrultusunda caminin tescilli motiflerinin korunmasına karar verildiğini söyledi. Restorasyon sürecinde özgün tasarımın korunmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı.
Aksu, restorasyon sürecinde herhangi bir müdahalenin bilimsel kriterler dışında yapılmadığını belirterek, tüm çalışmaların uzmanların rehberliğinde gerçekleştirildiğini ifade etti. Böylece caminin tarihi kimliği ve mimari özgünlüğü korunmuş oldu.
Selimiye Camisi’nin restorasyon sürecinde ibadete tamamen kapatılmadığını hatırlatan Aksu, çalışmaların büyük bölümünün tamamlandığını belirtti. Kalan küçük detayların da tamamlanmasıyla restorasyon sürecinin tamamen sona ereceğini söyledi.
Selimiye Camisi’nin Ramazan ayının ilk günü tam kapasite ibadete açılması planlanıyor. Restorasyonun tüm aşamaları tamamlandıktan sonra ise caminin resmi açılışının Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla gerçekleştirilmesi bekleniyor.