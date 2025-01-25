Muğla'da tekne bağlama ücretleri cep yakıyor! Fiyatlar dünyanın en pahalı marinasının üzerinde
Turizm bakımından dünyanın en önemli şehirlerinden olan Muğla, 10'dan fazla marinaya ev sahipliği yapıyor. Yurt içi ve dışından pek çok tekne sahibini ağırlayan marinalar, yüksek tekne bağlama ücretleri nedeniyle büyük tepki çekiyor. Günlük bağlama ücretlerinin 5 bin liradan başladığı fiyatlar için tekne sahiplerinin önerisi, devletin taban ve tavan fiyatları belirlemesi. Aksi takdirde dünyanın en pahalı marinası Monako'dan da yüksek fiyatlar marinacılık sektörüne büyük zarar verecek.
Her ne kadar tekne sahibi olmak bir lüks olsa da, emekliliğini denizde geçirmek isteyen pek çok kişi ev, araba satın almayıp tüm birikimini tekneye yatırabiliyor.
Teknesinde emekli maaşı ile geçinmeye çalışanların sayısı hiç de az olmadığı için, marinalarda uygulanan fahiş fiyatlar büyük tepki çekiyor.
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte, yurt dışından gelen tekne ve yat sayısında yaşanan artışıyla, Muğla'daki 10 marinada uygulanan fiyatlar çok yüksek.
Teknelerin boyutlarına ve denizde kapladıkları alana göre hesaplanan tekne bağlama ücretleri günlük 5 bin liradan başlıyor. Elektrik ve su gibi giderler de buna dahil edilince, fiyatlar baş edilemez hale geliyor.
3 milyon değerindeki bir teknenin marinaya yıllık ödemesi gereken bedel 800 bin lira civarında olunca, tekne sahipleri de çareyi devlet yetkililerine seslenmekte buluyor.
Ortak talepleri ise devletin marinada uygulanan fiyatlara tavan ve taban fiyat sınırlaması getirmesi. Çünkü günümüzde Muğla'daki marinalarda uygulanan fiyatlar, dünyanın en pahalı marinası Monako ile kıyaslandığında bile daha yüksek seviyede.
Tekne bağlama fiyatlarındaki yüksek rakamlar sadece tekne sahiplerini değil, sebep olduğu vergi kaybıyla, Türkiye'nin marina sektörünü de olumsuz anlamda etkiliyor.
Küçük bütçeli tekneler yüksek maliyetler nedeniyle zorlanırken, büyük iş insanlarının tekneleri bile bu fiyatlardan dolayı Yunanistan veya bir başka Avrupa ülkesine gidiyor.