National Geographic 2025’in en çarpıcı fotoğraflarını seçti: Dev balinanın üzerinde kutup ayısı
Jaguarla yüz yüze karşılaşmadan milyonlarca antilop göçüne, ABD kıyılarında büyük beyaz köpekbalığına kadar, National Geographic’in 2025 yılının 25 en iyi fotoğrafı doğal yaşamın büyüleyici ve kırılgan yönlerini ortaya koyuyor.
National Geographic, 2025 yılına damga vuran en etkileyici vahşi yaşam fotoğraflarını açıkladı. Dergi, hem düşündürücü hem de hayranlık uyandıran karelerin, dünyamızın ekolojik gerçekliğini güçlü bir şekilde yansıttığını belirtti.
Seçkide, drone ile görüntülenen dev bir donmuş balinanın üzerinde beslenen bir kutup ayısından, Güney Sudan’da tespit edilen altı milyon antilobun oluşturduğu dünyanın en büyük kara göçüne kadar dikkat çekici sahneler yer alıyor.
Toplam 25 fotoğraf, National Geographic dergisinin Aralık 2025 sayısında yayımlandı ve natgeo.com/photos adresinde dijital olarak erişime açıldı.
Brezilya Atlantik Ormanları’nda nadir dev bir armadillonun yuvasını izleyen fotoğrafçı Fernando Faciole, objektifinin karşısında soyları tükenme tehlikesi altındaki bir jaguar buldu.
ABD’nin Maine Körfezi’nde büyük beyaz köpekbalığı ile karşılaşan Brian Skerry, iklim değişikliği nedeniyle bölgede artan köpekbalığı gözlemlerine dikkat çekti.
En çarpıcı karelerden birinde ise buz parçaları arasında ölü bir ispermeçet balinasının üzerinde beslenen bir kutup ayısı görülüyor-doğanın vahşi döngüsünün sessiz ama sarsıcı hatırlatıcısı.
Karine Aigner’in fotoğrafında, gün boyu bitkileri tozlaştıran bir ayçiçeği arısı yaprakların üzerinde dinlenirken görülüyor.
Güney Sudan’da drone ile kaydedilen milyonlarca antilop ise yıllardır çatışmalarla anılan bölge için “umut simgesi” olarak nitelendirildi.