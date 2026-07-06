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NATO Zirvesi'nde Togg limuzinler görev yapacak

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da kullanılacak Togg limuzinler, ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında delegasyonlar ve basın heyetlerinin ulaşımını sağlayacak.

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NATO Zirvesi'nde Togg limuzinler görev yapacak - Resim: 1

Başkent Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamında ulaşım hizmetlerinde 10 adet Togg T10X'in limuzin modeli görev alacak. Yerli ve milli araçlar, ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında delegasyonlar ve basın heyetlerinin ulaşımını sağlayacak.

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NATO Zirvesi'nde Togg limuzinler görev yapacak - Resim: 2

Zirve boyunca kullanılacak Togg limuzinler, sadece iki nokta arasındaki ulaşımda değil, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisindeki protokol taşımalarında da hizmet verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da programı kapsamında Togg limuzini kullanması öngörülüyor.

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NATO Zirvesi'nde Togg limuzinler görev yapacak - Resim: 3

Tam elektrikli yapıya sahip olan ve tek motorla çalışan araçlar, yaklaşık 50 kilometre azami hızla hizmet verecek. Araçlar şoför dahil 8 kişilik kapasiteye sahip.

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NATO Zirvesi'nde Togg limuzinler görev yapacak - Resim: 4

Öte yandan, araçlarda, Türk bayrağından ve Selçuklu mimarisinden ilham alınarak tasarlanan renkler tercih edildi.

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NATO Zirvesi'nde Togg limuzinler görev yapacak - Resim: 5

 Dijital gösterge ekranında dalgalanan Türk bayrağı animasyonu yer alırken, araca binildiğinde yolcuları radyoda çalan İstiklal Marşı karşılayacak.

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