NATO Zirvesi'nde Togg limuzinler görev yapacak

Zirve boyunca kullanılacak Togg limuzinler, sadece iki nokta arasındaki ulaşımda değil, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisindeki protokol taşımalarında da hizmet verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da programı kapsamında Togg limuzini kullanması öngörülüyor.