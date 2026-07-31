Nesli tehlike altındaki kum zambakları açtı: Zarar verenlere 699 bin lira ceza

Kum zambaklarının ilçenin doğal zenginliği olduğunu vurgulayan Kul, şöyle devam etti:

"Bu eşsiz türün korunması için bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın göstereceği duyarlılık, bu doğal mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasındaki en büyük gücümüz olacaktır. Kum zambaklarını korumak, yalnızca bir bitkiyi değil, Terme'nin doğal hafızasını ve gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli mirası korumaktır."

Kul, nesli tehlike altındaki kum zambaklarının sonbahara kadar Terme sahillerini süslediğini sözlerine ekledi.