Plazmaferez nedir? Giorgos Mazonakis plazmaferez yüzünden mi öldü?

İşlem sırasında tansiyon düşmesi, kandaki kalsiyum seviyesinin azalması ve alerjik reaksiyonlar görülebiliyor. Daha ciddi durumlarda ritim bozukluğu, kanama veya başka komplikasyonlar gelişebiliyor. Bu nedenle hastanın işlem sırasında yakından takip edilmesi gerekiyor.