Plazmaferez nedir? Giorgos Mazonakis plazmaferez yüzünden mi öldü?
Yunan şarkıcı Giorgos Mazonakis’in 9 Eylül 2026’da Atina’daki özel bir sağlık kuruluşunda hayatını kaybetmesinin ardından plazmaferez işlemi gündeme geldi. Mazonakis’in plazmaferez amacıyla sağlık kuruluşunda bulunduğu bildirilirken, otopside kesin ölüm nedeni belirlenemedi. Yetkililer ölüm ile uygulanan tıbbi işlemler arasında bağlantı bulunup bulunmadığını araştırıyor.
Yunanistan’ın tanınmış şarkıcılarından Giorgos Mazonakis’in 54 yaşındaki ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
Mazonakis’in özel bir sağlık kuruluşunda fenalaştığı ve kalp durmasının ardından hayatını kaybettiği bildirildi. Olayın ardından özellikle plazmaferez işlemi tartışmaların merkezine yerleşti.
Ancak mevcut bulgular Mazonakis’in plazmaferez nedeniyle öldüğünü göstermeye yeterli değil. Otopsinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için toksikolojik ve diğer laboratuvar incelemelerinin sonuçları bekleniyor.
Plazmaferez nedir?
Plazmaferez, kanın bir cihaz yardımıyla bileşenlerine ayrıldığı tıbbi bir işlem. Kan temel olarak kan hücreleri ve plazmadan oluşuyor. Plazmaferez sırasında kan vücuttan alınarak cihazdan geçiriliyor ve plazma kan hücrelerinden ayrılıyor.
Terapötik plazma değişiminde ayrılan plazma uzaklaştırılırken kan hücreleri hastaya geri veriliyor ve çıkarılan plazmanın yerine uygun sıvılar kullanılıyor. İşlem bazı bağışıklık sistemi, nörolojik ve hematolojik hastalıkların tedavisinde uygulanabiliyor.
Plazmaferezin riskleri neler?
Plazmaferez tıbbi gözetim altında gerçekleştirilen bir işlem ve bazı komplikasyonlar ortaya çıkabiliyor.
İşlem sırasında tansiyon düşmesi, kandaki kalsiyum seviyesinin azalması ve alerjik reaksiyonlar görülebiliyor. Daha ciddi durumlarda ritim bozukluğu, kanama veya başka komplikasyonlar gelişebiliyor. Bu nedenle hastanın işlem sırasında yakından takip edilmesi gerekiyor.
Mazonakis plazmaferez nedeniyle mi öldü?
Şu aşamada bu sorunun yanıtı bilinmiyor.
Mazonakis’in plazmaferez yaptırmak amacıyla sağlık kuruluşunda bulunduğu bildirilmesine rağmen, işlemin ölümündeki rolü henüz kesin olarak ortaya konulmadı.
11 Eylül’de yapılan otopsi de kesin ölüm nedenini belirleyemedi. Toksikolojik ve diğer laboratuvar incelemelerinin sonuçları bekleniyor.
İki doktor hakkında ölümle sonuçlanan tehlikeye maruz bırakma suçlamasıyla işlem yapıldığı bildirildi. Soruşturmanın odağında Mazonakis’e hangi tıbbi işlemlerin uygulandığı ve sağlık kuruluşunun plazmaferez işlemini gerçekleştirmek için gerekli koşulları taşıyıp taşımadığı bulunuyor.
Kesin ölüm nedeni laboratuvar sonuçlarıyla ortaya çıkacak
Mazonakis’in sağlık kuruluşunda kalp durması yaşadığı biliniyor. Ancak kalp durması, tek başına altta yatan ölüm nedenini açıklamıyor.
Bu nedenle soruşturmanın kritik aşamasını toksikolojik ve diğer laboratuvar incelemeleri oluşturuyor.