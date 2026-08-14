Selena Gomez ve annesine 1,2 milyon dolarlık dava
Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez ile annesi Mandy Teefey, kurucuları arasında yer aldıkları ruh sağlığı girişimi Wondermind nedeniyle yatırımcılarla karşı karşıya geldi. Yaklaşık 1,2 milyon dolar yatırım yapan davacılar, şirketin yönetimi, ortaklıkları, gelir planları ve geleceğine ilişkin yanıltıcı bilgiler verildiğini öne sürdü. İddialar henüz mahkeme tarafından kanıtlanmış değil.
Selena Gomez ve annesi Mandy Teefey hakkında dikkat çeken bir dava açıldı. Yatırımcılar, Gomez, Teefey ve Daniella Pierson tarafından kurulan Wondermind isimli şirkete yaklaşık 1,2 milyon dolar yatırmadan önce kendilerine gerçeği yansıtmayan bilgiler verildiğini iddia ediyor.
Delaware'de federal mahkemeye taşınan davada Gomez, Teefey, Pierson ve Wondermind Global; menkul kıymet dolandırıcılığı, genel hukuk kapsamında dolandırıcılık ve sözleşme ihlali iddialarıyla karşı karşıya.
Davayı açan taraflar, beş kişiyi temsil eden iki yatırım kuruluşundan oluşuyor. Dava dosyasına göre yatırımcılar Eylül 2022'de Wondermind'e yaklaşık 1,2 milyon dolar yatırdı. Yatırım kararı öncesinde Selena Gomez'in şirketin pazarlama faaliyetlerinde aktif rol oynayacağı ve geniş sosyal medya kitlesini şirketin tanıtımı için kullanacağı yönünde bilgi verildiği öne sürüldü.
Yatırımcılar ayrıca Daniella Pierson'ın başarılı bir yönetici olarak tanıtıldığını, JPMorgan ve Fidelity ile kurumsal ortaklıklar sağladığının söylendiğini iddia etti. Davacılara göre bu beyanlar gerçeği yansıtmıyordu.
Dava dosyasında Selena Gomez'in pazarlama görevlerini yerine getirmesini öngören bir sözleşmeye imza attığı, ancak daha sonra bu yükümlülükleri yerine getirmediği iddia edildi.
Yatırımcılar; reklam anlaşmaları, ünlü isimlerin yer alacağı kapak çalışmaları ve bir mobil uygulama dahil olmak üzere planlanan projelerin hayata geçirilmediğini savundu.
Davada bu durum, “Ortaklıklar yoktu. Girişimler hiçbir zaman hayata geçmedi. Uygulama hiç geliştirilmedi” ifadeleriyle özetlendi.
Wondermind'in daha önce 5 milyon dolar yatırım aldığı ve şirketin değerlemesinin 100 milyon dolara yaklaştığı bildirildi.
Ancak yatırımcılar, şirketin finansal ve operasyonel sorunlarının yıllarca kendilerinden gizlendiğini ileri sürdü. Wondermind'in ilerleyen dönemde çalışanlarına, serbest çalışanlara ve tedarikçilere ödeme yapmakta güçlük çektiği belirtildi.
Davacılar, şirketin gerçek durumuyla ilgili daha fazla bilgi edindikten sonra Kasım 2025'te yatırımlarını geri çekmek ve paralarını geri almak için bildirimde bulunduklarını, ancak sonuç alamadıklarını iddia etti. Davada Selena Gomez'in annesi Mandy Teefey'in Wondermind'i yönetme biçimine ilişkin de çeşitli iddialar yer aldı.
Teefey ise kendisine yönelik madde kullanımı iddialarını reddetti ve Wondermind'in kötü yönetildiği yönündeki suçlamaları kabul etmedi. Hakkındaki iddiaların bazı eski çalışanlar tarafından yayılan yalanlar olduğunu savundu. Selena Gomez'in temsilcisinin ise konuyla ilgili yorum talebine hemen yanıt vermediği bildirildi.