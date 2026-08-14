Selena Gomez ve annesine 1,2 milyon dolarlık dava

Yatırımcılar ayrıca Daniella Pierson'ın başarılı bir yönetici olarak tanıtıldığını, JPMorgan ve Fidelity ile kurumsal ortaklıklar sağladığının söylendiğini iddia etti. Davacılara göre bu beyanlar gerçeği yansıtmıyordu.