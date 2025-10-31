ŞOK 1 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bu hafta ne geliyor? ŞOK'ta bu hafta neler var?
Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 1 Kasım 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı. Bu hafta ŞOK raflarında oyuncaklardan tekstile kadar birçok kategoride cazip indirimler yer alıyor. Barbie Moda İkonu Bebek, Hot Wheels Temalı Tekli Arabalar, Dollyland Mini Bebek Aksesuar Seti, Pufu Toys Peluş Dinozor ve Oynar Eklemli Akrobat Karınca öne çıkan ürünler arasında. Ayrıca kadın ve erkekler için çeşitli terlik modelleri de kataloğun dikkat çeken fırsatları arasında. Peki 1 Kasım’da ŞOK’a başka hangi ürünler geliyor? İşte 1 Kasım 2025 ŞOK aktüel kataloğu detayları…
ŞOK 1 Kasım 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu, geniş bir ürün yelpazesiyle müşterilerin ilgisini çekiyor.
Kataloğun öne çıkan fırsatları arasında Barbie Moda İkonu Bebek, Hot Wheels Temalı Tekli Arabalar, Dollyland Mini Bebek Aksesuar Seti, Pufu Toys Peluş Dinozor ve Oynar Eklemli Akrobat Karınca bulunuyor.
Ayrıca ev ihtiyaçlarına yönelik ürünlerde kadın ve erkekler için terlikler yer alıyor.
Peki 1 Kasım'da ŞOK'a başka hangi ürünler gelecek?
İşte 1 Kasım ŞOK kataloğu 2025...
ŞOK AKTÜEL 1 KASIM 2025 KATALOĞU
Barbie Moda İkonu Bebek - 699 TL
Barbie Deluxe Kariyer Bilim İnsanı Bebek Seti - 699 TL
Hot Wheels Temalı Tekli Arabalar - 179 TL
Pufu Toys Peluş Dinozor (100 cm) - 599 TL
Pufu Toys Peluş Arı (30 cm) - 199 TL
Oynar Eklemli Akrobat Karınca - 100 TL
Çek Bırak Spor Araba - 75 TL
Sök-Tak Fil Oyunu - 100 TL
Dollyland Mini Bebek Aksesuar Seti - 199 TL
Uzaktan Kumandalı Grafiti Jeep - 299 TL
ŞOK AKTÜEL 1 KASIM 2025 KATALOĞU
Kadın Peluş Terlik Leopar Desenli - 189 TL
Kadın Peluş Terlik Zebra Desenli - 189 TL
Kadın Simli Peluş Terlik - 189 TL
Kadın Keçe Terlik Nakışlı - 189 TL
Erkek Keçe Gondol Terlik - 149 TL
Kadın Gondol Terlik Leopar Desenli - 149 TL
Erkek Gondol Terlik Sherpa Kumaş - 189 TL
Kadın Gondol Terlik Simli - 149 TL