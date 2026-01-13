ŞOK 14 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bu hafta ne geliyor? ŞOK'ta bu hafta neler var?
Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 14 Ocak 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı. Bu hafta ŞOK raflarında bebek ve çocuk ürünlerinden oyuncaklara, ev tekstilinden mutfak gereçlerine, gıdadan kişisel bakıma kadar birçok ürün yer alacak. Bebek mama sandalyeleri, küvet ve banyo setleri, oyuncak arabalar, zeka geliştirici oyunlar ve pelüş oyuncaklar dikkat çekerken; yorgan, battaniye, çocuk halıları ve pijama takımları da katalogda öne çıkıyor. Ayrıca beyaz eşya, küçük ev aletleri, temizlik ve gıda ürünlerinde de cazip fiyatlar bulunuyor. İşte 14-20 Ocak 2026 ŞOK aktüel kataloğu...
ŞOK AKTÜEL 14 OCAK 2026 KATALOĞU
OiOi Silikon Bebek Önlük 349 TL
10'lu Silikon Renkli Pipet 149 TL
Kapaklı Mama Tabağı 169 TL
Püre Kaşığı 100 TL
3'lü Mama Kaşığı 100 TL
Figürlü Cam Şişe 50 TL
Meyve Rendesi 100 TL
Desenli Matara 100 TL
Silikon Başlıklı Atıştırmalık Kabı 75 TL
4'lü Süt ve Mama Saklama Kabı 50 TL
Kapaklı Mama Kabı 50 TL
Pipetli Bardak 100 TL
Kulplu Klozet Adaptörü 100 TL
Desenli Pipetli Cam Şişe 34,95 TL
Banyo&Mama Oturağı 299 TL
Tavşan Desenli Bebek Taburesi 100 TL
6'lı Pilsan Mini Arabalar 119 TL
Pilsan Midilli At 499 TL
Kurbağa Desenli Eğitici Klozet 549 TL
Dede Yumuşak Blok 249 TL
Rakamlı Yer Karosu 249 TL
Tummy Time Zeka Kartları 129 TL
Sevimli Eğitici Tırtıl 59,95 TL
Erpa Tospik Oyuncak 100 TL
Sesli Arkadaşım Koala-Fil 199 TL
Atlı Karınca Bebek Oyuncağı 199 TL
Yumuşak Çıngıraklı Top 100 TL
Halkalı Araba 119 TL
Kurbağa Kule 179 TL
Yuvarlama Kulesi Potalı 149 TL
Bultak Otobüs 149 TL
Yürüyüş Arkadaşım 129 TL
Sevimli Ördek Kule 129 TL
Eğlenceli Çıngıraklı Bebek Arabaları 119 TL
Wellsoft Bebek Battaniyesi 179 TL
Bebek yastığı 69,95 TL
Karanlıkta Parlayan Çocuk Halısı 249 TL
Figürlü Hasır Sepet Büyük Boy 349 TL
3'lü Havlu Bebek Çorap 100 TL
Uzaktan Kumandalı Metal 4x4 Araba 799 TL
Uyku Arkadaşım Pelüş Ayıcık 449 TL
Balerin Bebiş Bebek 299 TL
İlk Motosikletim 449 TL
Oyuncak Dikey Süpürge 399 TL
Sesli Işıklı Mikrofon 149 TL
Fisher-Price Şekilleri Öğreniyorum Oyun Hamuru Seti 119 TL
Sürtmeli Dinozor Modelli Araçlar 100 TL
Neon Jip Çek Bırak Araba 119 TL
1000 Parça Puzzle 89,95 TL
Vakumda Monster Araba 149 TL
Wolf Arazi Aracı 89,95 TL
Weltwood Bohem Masa Ahşap Ayak 11.999 TL
Weltwood Bohem MDF 6 Kişilik Masa Ahşap Ayaklı 8.499 TL
Weltwood Bohem MDF Orta Sehpa 1.299 TL
Weltwood Bohem MDF 4 Kişilik Masa Ahşap Ayaklı 3.499 TL
Weltwood Bohem Tokyo Tv Ünitesi Ahşap Çıta Detaylı 2.999 TL
Weltwood Bohem Berlin Tv Ünitesi Ahşap Çıta Detaylı 2.999 TL
Altus 4 Programlı Bulaşık Makinesi 13.499 TL
AL 8103 8 KG 1000 devir Çamaşır Makinesi 15.999 TL
Altus AL50 UHD 9825 4K Ultra HD 50'' 127 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart LED Tv 15.899 TL
AL 333 B Çift Kapılı Buzdolabı 17.999 TL
Altus AL 306 B Tezgah Altı Mini Buzdolabı TL
Altus AL 371 SNE Çift Kapılı No Frost Buzdolabı 23.299 TL
