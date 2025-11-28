ŞOK 29 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bu hafta ne geliyor? ŞOK'ta bu hafta neler var?
Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 29 Kasım 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı. Bu hafta ŞOK raflarında oyuncaklardan tekstile kadar birçok kategoride cazip indirimler yer alıyor. Altus Beyaz Ocaklı Fırın, Samsung Çamaşır Kurutma Makinesi, Altus Sıcak Soğuk Su Sebili, Paşabahçe bardak, kupa ve saklama kapları, Barbie Balerin Bebek, Matchbox Tekli Arabalar, Dev Sürpriz Yumurta öne çıkan ürünler arasında. Peki 29 Kasım'da ŞOK'a başka hangi ürünler geliyor? İşte 29 Kasım 2025 ŞOK aktüel kataloğu detayları…
ŞOK, 29 Kasım - 2 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli yeni aktüel ürün kataloğunu yayımladı. Oyuncaktan mutfak ürünlerine, küçük ev aletlerinden gıda dışı indirimlere kadar geniş bir yelpaze sunan katalogda çok sayıda ürün dikkat çekiyor.
Uygun fiyatlı oyuncaklar, Paşabahçe ve Borcam ürünleri, ev tekstili seçenekleri ve beyaz eşya kampanyaları öne çıkan başlıklar arasında.
Peki 29 Kasım'da ŞOK'a başka hangi ürünler gelecek?
İşte 29 Kasım ŞOK kataloğu 2025...
ŞOK AKTÜEL 29 KASIM 2025 KATALOĞU
- Matchbox Tekli Araba 100 TL
- Dev Sürpriz Yumurta 59,95 TL
- Formula Taşıyıcı Tır 299 TL
- Batman Figür 199 TL
- Zeka Küpü 59,95 TL
- Metal Araba Serisi 129 TL
- Bowling Seti 129 TL
- Sürtmeli Ekskavatör 199 TL
- Polis / İtfaiye Merkezi 299 TL
- 3'lü Uçak 100 TL
- Oyuncak Dikey Süpürge 399 TL
- İş Araçları 75 TL
- Hayvan Yüzlü Doktor / Güzellik Çantası 199 TL
- Hamur Kesme Seti 179 TL
- Sait Faik Hikaye Kitap Çeşitleri 34,95 TL
ŞOK AKTÜEL 29 KASIM 2025 KATALOĞU
- Çift Cidarlı Kupa 100 TL
- Borosilikat Kupa 50 TL
- Borcam Kapaklı Tencere 119,95 TL
- 6'lı Irmak Çay Bardağı 100 TL
- Frezya Kapaklı Saklama Kabı 25 TL
- Esse Emaye Tencere 399 TL
- 3'lü Su Bardağı 119,95 TL
- 3'lü Meşrubat Bardağı 119,95 TL
- Cambu Borosilikat Cappuccino Bardağı 39,95 TL
- Borosilikat Cam Cezve 39,95 TL
- 6'lı Porsiyonluk Sırlı Güveç 50 TL
- Yağlık 50 TL
- Şeffaf Dream Kase 14,95 TL
- 1,6 litre Şeffaf Dream Kase 25 TL
- Bambu Papatya Çerezlik 75 TL
- 2'li Sızdırmaz Saklama Kabı 75 TL
- Papatya Meyvelik 199 TL
- Cam Saklama Kabı Çeşitleri 50 TL
- Rooc Mutfak Makası 50 TL
- Yan Soyacak 9,99 TL
- Sos Tavası 100 TL
- Yumurta Organizeri 100 TL
ŞOK AKTÜEL 29 KASIM 2025 KATALOĞU
- Altus Beyaz Ocaklı Fırın 15.799 TL
- Altus Ankastre Cam Beyaz Ocak Doğalgazlı 6.299 TL
- Samsung Çamaşır Kurutma Makinesi 25.999 TL
- Altus Sıcak Soğuk Su Sebili 5.499 TL
- Samsung Çamaşır Makinesi 20.449 TL