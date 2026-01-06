ŞOK 7 OCAK 2026 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'a bu hafta ne geliyor? ŞOK'ta bu hafta neler var?
Binlerce kişinin merakla beklediği ŞOK 7 Ocak 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı. Bu hafta ŞOK'ta beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden mutfak ürünlerine, gıdadan kişisel bakıma kadar birçok ürün yer alıyor. Ankastre fırın, davlumbaz ve ocak setleri, ısıtıcılar, buharlı temizlik makineleri, Paşabahçe ürünleri, saklama kapları, halı ve banyo aksesuarları öne çıkan ürünler arasında. Ayrıca pijama takımları, ev terlikleri, mont ve yağmurluk gibi tekstil ürünleri de katalogda yer alıyor. Peki 7 Ocak itibarıyla ŞOK'a hangi ürünler geliyor? İşte 7-13 Ocak 2026 ŞOK aktüel kataloğu…
ŞOK AKTÜEL 7 OCAK 2026 KATALOĞU
Alpina turbo fanlı ankastre set siyah 8,499 TL
Piranha leopar desenli kulaklık 399 TL
Piranha kablosuz kulak içi kulaklık 399 TL
Kiwi döner başlıklı diş fırçası 349 TL
Powertec ense, sakal, vücut kılı kesme makinesi 199 TL
Altus mikrodalga fırın 2,999 TL
Şamdan termostatlı yuvarlak fırın 1,699 TL
Kreuzer buharlı kırışık giderici 899 TL
Şamdan quartz ısıtıcı 1,199 TL
Sinbo quartz ısıtıcı 499 TL
Pirantech buharlı temizlik makinesi 4,599 TL
ŞOK AKTÜEL 7 OCAK 2026 KATALOĞU
Paşabahçe Leafy 2'li tuzluk-biberlik 100 TL
Paşabahçe Karaman 3'lü saklama kabı 119 TL
Borcam kapaklı tencere 219 TL
Paşabahçe Frezya 3'lü saklama kabı 149 TL
Penguen çelik termos 3 bardaklı 449 TL
Lav leopar karaf 100 TL
Lav leopar meşrubat bardağı 50 TL
Deri kulplu metal tepsi 169 TL
Cambu borosilikat cam kedili kupa 59,95 TL
Mehtap kapaklı balık/börek tavası 499 TL
Ahşap kapaklı kesme tahtalı ekmeklik 399 TL
Akçam cam dik kenarlı salata kasesi 149 TL
Safir desen yuvarlak kase 50 TL
Yuvarlak tepsi çeşitleri 100 TL
Renkli dikdörtgen saklama kabı 3'lü set 199 TL
Çelik sütlük 199 TL
Çift renk süzgeç 75 TL
Yuvarlak kapaklı saklama kabı 3'lü 129 TL
Çelik süzgeç 149 TL
Tepsili çerezlik set 100 TL
Kaydırmaz kulplu kesim panosu 100 TL
Sızdırmaz saklama kabı yuvarlak 2'li 100 TL
Sızdırmaz saklama kabı dikdörtgen 2'li 100 TL
Cam desenli kavanoz 3'lü 100 TL
Cam sürahi 100 TL
ŞOK AKTÜEL 7 OCAK 2026 KATALOĞU
Dinarşu peluş halı 120x180 cm 549 TL
Dinarşu peluş halı 80x150 cm 349 TL
Ruum Store minderli düşer kapaklı ayakkabılık 749 TL
Kaymaz raf örtüsü 100 TL
Katlanabilir banyo paspası 199 TL
İkili askı 25 TL
Yer karosu 25 TL
Halı kaydırmaz 39,95 TL
Kapı kulp stoperi 6,99 TL
Kapı altı stoperi 6,99 TL
Masa örtüsü tutucu 6,99 TL
Vantuzlu banyo paspası 75 TL
Yapışkan askı 6'lı 75 TL
Çok amaçlı spa matı 75 TL
Kapı arkası askılık 50 TL
Bornoz askısı 50 TL
Kağıt havluluk 50 TL
Kare havluluk 50 TL
Çember havluluk 50 TL
Çubuk havluluk 50 TL
ŞOK AKTÜEL 7 OCAK 2026 KATALOĞU
Çift kişilik penye lastikli çarşaf 199 TL
Tek kişilik penye lastikli çarşaf 179 TL
Tek kişilik pamuklu battaniye 259 TL
Çift kişilik pamuklu battaniye 279 TL
Kadın leopar biyeli pijama takımı 349 TL
Kadın kadife pijama takımı leopar desenli 349 TL
Kadın kadife tek alt leopar 149 TL
Pelüş saç ve bilek bandı seti 3'lü 89,95 TL
Kadın ev ayakkabısı 249 TL
Kadın pelüş terlik havuz taban 189 TL
Kadın pelüş terlik 189 TL
Kadın ucu tüylü soket çorap 69,95 TL
2'li kadın soket çorap 39,95 TL
Kadın leopar desenli kemer 75 TL
Kapı önü paspası 79,95 TL
ŞOK AKTÜEL 7 OCAK 2026 KATALOĞU
Lio riviera zeytinyağı 2 L 429 TL
Mis dilimli tam yağlı taze peynir 1200 g 335 TL
Mis yarım yağlı taze beyaz peynir 650 g 135 TL
Mis tam yağlı 2 dilim olgunlaştırılmış beyaz peynir 175 TL
Mis yoğurt tam yağlı homojenize 2000 g 89,90 TL
Altınkılıç kefir çeşitleri 32,50 TL
Anadolu Mutfağı pilavlık/köftelik bulgur 1 kg 24,75 TL
Anadolu Mutfağı kuru fasulye 1 kg 59,95 TL
Krazby mısır gevreği 45,90 TL
Teremyağ gurme kaymaklı kase 70 TL
Polonez hindi salam 54,90 TL
Bala Hatun tarhana 49,90 TL
Milka sürülebilir fındık kreması 109 TL
Koni kahve şurubu çeşitleri 40 TL
Dr. Oetker bitter çikolatalı puding 34,50 TL
SuperFresh mantı kayseri 89,50 TL
Namet soslu pişmiş döner 145 TL
Deren Rize çay 1 kg 159 TL
Yupo şeftali halkası 24,90 TL
Piyale bitter damla çikolata 125 TL
Eti Puf çeşitleri 12'li paket 59,90 TL
Torku Tam Keyfim bisküvi 64,90 TL
Ülker Metro büyük boy 14,90 TL
Ülker sade çubuk kraker 19,90 TL
Ülker Kekstra kremalı kek 10 TL
Eti Tutku Bold 29,90 TL
Ülker Dankek mekik kek 39,90 TL
Ülker Hanımeller 6'lı paket 89,90 TL
Amigo siyah tuzlu/tuzsuz ayçekirdeği 41 TL
Çamlıca portakal 2,5 L 34,90 TL
Cappy Pulpy şeftali 1 L 49,90 TL
ŞOK AKTÜEL 7 OCAK 2026 KATALOĞU
Oral-B iO1 şarjlı diş fırçası 999 TL
Oral-B yedek başlık 2'li 499 TL
Dalin bebek şampuanı 700 ml 129 TL
Dalin köpük sabun 69 TL
Dalin kolay tarama spreyi 129 TL
Everwell florürlü çiğneme tableti 54,90 TL
Everwell efervesan tablet 2'li 149 TL
Nivea el ve vücut bakım kremi çeşitleri 169 TL
Bebeland bebek bakım örtüsü 10'lu 59 TL
Gillette Blue3 tıraş bıçağı 6+2 249 TL
Elseve şampuan çeşitleri 360 ml 139 TL
Expertinent mikro ince diş fırçası 43,95 TL
Signal White System diş macunu 69 TL
Signal White System diş fırçası 43,95 TL
Expertinent tiryakilere özel diş fırçası 35,50 TL
Expertinent Pro diş fırçası 47,50 TL
Alo deterjan 8 kg 369 TL
Yuka kağıt havlu 12'li 169 TL
Yuka tuvalet kağıdı 40'lı 229 TL
İlbays mikrofiber temizlik bezi 3'lü 149 TL
DeepFresh yüzey temizlik havlusu 59 TL
Omo Express leke çıkarıcı 159 TL
Peros yumuşatıcı çeşitleri 5 L 125 TL
ŞOK AKTÜEL 7 OCAK 2026 KATALOĞU
Columbia Watertight II erkek yağmurluk çeşitleri 2,999 TL
Columbia Hikebound II kadın yağmurluk çeşitleri 3,499 TL
Columbia Hikebound II erkek yağmurluk 3,499 TL
Columbia Arcadia II kadın yağmurluk çeşitleri 2,999 TL
Columbia Glennaker Lake II erkek yağmurluk 2,999 TL
Columbia Switchback IV kadın yağmurluk siyah 1,999 TL
ŞOK AKTÜEL 7 OCAK 2026 KATALOĞU
Columbia Puffect II kadın mont çeşitleri 4,999 TL
Columbia Ascender Softshell erkek mont çeşitleri 3,999 TL
Columbia Kruser Ridge II softshell kadın mont siyah 3,999 TL
Columbia Powder Lite II erkek yelek siyah 3,199 TL
Columbia Powder Lite II erkek mont siyah 4,499 TL
Columbia Labyrinth Loop II kapüşonlu erkek mont siyah 5,999 TL
Columbia Delta Ridge II down kadın mont siyah 5,999 TL
Columbia Pike Lake II kapüşonlu erkek mont siyah 5,999 TL