Şok Market 1-7 Ocak 2025 indirimli ürünler kataloğu: Özel indirimli ve yeni ürünler
ŞOK market 1-7 Ocak 2025 tarihlerinde geçerli yeni indirimli ürünler kataloğunu paylaştı. Bu hafta ŞOK market kataloglarında çay makinesi, süt köpürtücü, kahve makinesi, tencere, tabak çeşitleri, eşofman, gecelik, nevresim takımları, terlik ve indirimli gıda ürünleri yer alıyor. Vatandaşlar "1-7 Ocak'ta ŞOK marketteki indirimli ürünleri" ve "1-7 Ocak 2025 ŞOK indirim kataloğu"nu merak ediyor.
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