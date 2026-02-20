Su seviyesi yükseldi, adaya giden yol kayboldu
Adana’da son haftalarda etkili olan yoğun yağışlar Seyhan Baraj Gölü’nün doluluk oranını yüzde 75’e çıkardı. Kuraklık döneminde yürüyerek gidilebilen Sevgi Adası’na ulaşım artık tamamen su altında kaldı.
Adana’da haftalardır etkili olan yoğun yağışlar, kuraklıkla mücadele eden Seyhan Baraj Gölü’nü yeniden doldurdu. Meteoroloji verilerine göre 2026 yılının ilk 50 gününde kente yaklaşık 15 aylık yağış düşerken, bu durum gölün su seviyesinde dikkat çekici bir artışa yol açtı.
Özellikle son 3 haftada bazı günlerde metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış kaydedildi. Bu yoğun yağışların ardından daha önce yüzde 58 seviyesinde olan Seyhan Baraj Gölü’nün doluluk oranı yüzde 75’e yükseldi. Kuraklık döneminde ortaya çıkan geniş kara alanları ise yeniden su altında kaldı.
Yağışlarla birlikte gölde yaşanan en dikkat çekici değişimlerden biri Sevgi Adası’na giden yolun tamamen kaybolması oldu. Kuraklık sırasında araçla ve yürüyerek ulaşım sağlanabilen ada, su seviyesinin yükselmesiyle yeniden gölün ortasında izole hale geldi.
Yetkililer, su seviyesindeki hızlı yükselişi kontrol altında tutmak amacıyla baraj kapaklarını kademeli olarak açmaya başladı. Böylece taşkın riskinin önlenmesi ve fazla suyun kontrollü şekilde Seyhan Nehri’ne aktarılması hedefleniyor.
Göl kenarında gezintiye çıkan vatandaşlardan Ender Acılı, kısa süre öncesine kadar su seviyesinin oldukça düşük olduğunu belirterek, gölün yeniden dolmasının sevindirici olduğunu söyledi. Acılı, kuraklık döneminin endişe verici olduğunu ve yağışların göle hayat verdiğini ifade etti.
Bir diğer vatandaş Bünyamin İşten ise daha önce gölün büyük ölçüde çekildiğini, ancak son yağışlarla birlikte su seviyesinin belirgin şekilde yükseldiğini dile getirdi. İşten, gölün eski görünümüne kavuşmasının umut verici olduğunu belirtti.
Kuraklık döneminde Sevgi Adası’na yürüyerek gidilebildiğini hatırlatan Haluk Cehavir de su seviyesinin yükselmesiyle bu durumun artık mümkün olmadığını söyledi. Meteoroloji yetkilileri ise önümüzdeki günlerde Adana’da yağışların devam etmesinin beklendiğini ve göldeki doluluk oranının daha da artabileceğini bildirdi.