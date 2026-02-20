Su seviyesi yükseldi, adaya giden yol kayboldu

Göl kenarında gezintiye çıkan vatandaşlardan Ender Acılı, kısa süre öncesine kadar su seviyesinin oldukça düşük olduğunu belirterek, gölün yeniden dolmasının sevindirici olduğunu söyledi. Acılı, kuraklık döneminin endişe verici olduğunu ve yağışların göle hayat verdiğini ifade etti.