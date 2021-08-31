Taliban Kabil Havalimanı'nı basına gezdirdi
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıkladı.
Son ABD askeri birliklerini taşıyan uçakların da dün gece Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan ayrılmasının ardından havalimanının kontrolü tamamen Taliban'a geçti.
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Taliban, bölgede bulunan gazetecilere havalimanını gezdirdi.
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Bölgede bulunan gazetecilerin kamerasından Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın son durumu.
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