Tarım Kredi Kooperatifleri İndirim Kataloğu: 16-30 Ocak Tarihlerinde Hangi Ürünlerde Fırsatlar Var?
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerine 16-30 Ocak 2025 tarihinde hangi ürünlerin geleceği merakla bekleniyordu. 16-30 Ocak 2025 Tarım Kredi Kooperatifi "Fırsat Günleri" kataloğu yayımlandı. 16-30 Ocak 2025 tarihinde baharat setinden saklama kabına, tavadan tencereye, ısıtıcıdan sprey yağ şişesine kadar birçok yeni ürün raflardaki yerini alacak. Ayrıca, 300 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli Tarım Kredi domates salçası çeşitleri 24,90 TL'ye satışa sunulacak. İşte 16-30 Ocak 2025 tarihinde Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde satışa sunulacak ürünler ve fiyatları...
TARIM KREDİ KOOPERATİF FIRSAT GÜNLERİ KATALOĞU
- Baroness Baharat Seti Çeşitleri 6'lı: 219 TL,
- Mr. Pratic Tablet Mop: 199 TL,
- Dinçkan 3 Katlı Organizer: 219,90 TL,
- Bella Saklama Kabı Çeşitleri 775 ml: 24,90 TL,
- Lav Uzun Meşrubat Bardağı 385 cc 3'lü: 89,90 TL,
- Lav Çay Bardağı 165 cc 6'lı: 119,90 TL
TARIM KREDİ KOOPERATİF FIRSAT GÜNLERİ KATALOĞU
- Hometech Elektrikli Dikey Isıtıcı - 220: 1,399 TL,
- Hometech Elektrikli Yatay Isıtıcı - 4400: 799 TL,
- Akdeniz Bella Döküm Krep Tava - 26 cm: 399 TL,
- Papilla Ragnar Tencere Sunday - 22 cm: 399 TL,
- Papilla Ragnar Karnıyarık Tencere Sunday - 24 cm: 399 TL,
- Papilla Ragnar Tava Set 3'lü: 449 TL,
- Cam Kek Fanus: 199 TL,
- Dinçkan Meyvelik 4 Tabak: 199 TL,
- Ayaklı Sunumluk 4 Tabak: 199 TL,
- Sprey Yağ Şişesi Siyah-Beyaz 280 cc: 79,90 TL
300 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ
- Tarım Kredi Domates Salçası Çeşitleri 830 g: 24,90 TL