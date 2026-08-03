Terminatör böcekler yetmedi! Gal arısı alarmı büyüyor

Türkiye'nin kestane üretiminde ilk sırada yer alan Aydın'da üreticiler, bu kez gal arısı tehdidiyle karşı karşıya. Daha önce dal kanseriyle mücadele eden kestane bahçelerinde şimdi de gal arısının yayılması nedeniyle verim kayıpları yaşandığı bildirildi.