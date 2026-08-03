Terminatör böcekler yetmedi! Gal arısı alarmı büyüyor
Türkiye'nin en büyük kestane üretim merkezi Aydın'da gal arısı tehdidi üreticiyi zor durumda bıraktı. Zararlıyla mücadelede kullanılan "terminatör böceklerin" birçok bölgede yetersiz kaldığı belirtilirken, üreticiler yetkililerden acil destek bekliyor.
Türkiye'nin kestane üretiminde ilk sırada yer alan Aydın'da üreticiler, bu kez gal arısı tehdidiyle karşı karşıya. Daha önce dal kanseriyle mücadele eden kestane bahçelerinde şimdi de gal arısının yayılması nedeniyle verim kayıpları yaşandığı bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile ziraat odalarının gal arısına karşı biyolojik mücadele kapsamında doğaya saldığı faydalı "terminatör böceklerin", birçok bölgede zararlıyı kontrol altına almakta yetersiz kaldığı ifade edildi. Üreticiler, gal arısının mücadeleye rağmen yayılmaya devam ettiğini belirtiyor.
Kestane üretiminin yoğun olarak yapıldığı Nazilli, Sultanhisar, Köşk ve çevresindeki üreticiler, gal arısının etkisinin sürdüğünü belirterek sorunun çözümü için yetkililerden destek talep etti. Zararlının üretimi olumsuz etkilemeye devam ettiği kaydedildi.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ise kestane bahçelerinde düzenli kontrol yapılması gerektiğini vurguladı.
Üreticilere, özellikle ağaç diplerindeki sürgünlerde ve dip delicelerinde oluşan gal yapılarının koparılarak temizlenmesi tavsiye edildi.
Bu uygulamanın zararlının yayılımını azaltmada önemli olduğu belirtildi.