Termometre 60 derece! Bir günde pişirdiği lahmacun sayısını duyan şoke oldu!

Yaz aylarında fırının karşısında çalışmanın oldukça zor olduğunu belirten Yanar, çocukluğundan beri ekmek ve lahmacun yapmayı hayal ettiğini ve yıllar içinde yüksek sıcaklığa alıştığını anlatıyor. Ona göre işin sırrı, tüm zorluklara rağmen mesleği severek yapmak.