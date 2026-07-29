Termometre 60 derece! Bir günde pişirdiği lahmacun sayısını duyan şoke oldu!
Gaziantep’te kavurucu yaz sıcakları hayatı zorlaştırırken taş fırın ustaları çok daha ağır koşullarda çalışıyor. Dışarıda sıcaklık 40 dereceye ulaşırken fırının karşısında 50-60 dereceyi bulan sıcaklığa rağmen mesaisini sürdüren ustalar, günde yaklaşık 800-900 lahmacun pişiriyor.
Türkiye sıcak havanın etkisi altındayken Gaziantep’te taş fırınların başında çalışan lahmacun ve pide ustalarının mesaisi dikkat çekiyor. Kentte termometreler 40 dereceyi gösterirken yanan fırının yaydığı yoğun ısıyla çalışma ortamındaki sıcaklık 60 dereceye kadar çıkabiliyor. Ustalar ise günün ilk saatlerinden akşama kadar siparişleri yetiştirmek için fırının başından ayrılmıyor.
Yaz aylarında birçok kişi serinlemek için klimalı ortamlara yönelirken lahmacun ustaları işlerinin büyük bölümünü yüksek sıcaklık karşısında geçiriyor. Fırıncı Turgay Çelik, dışarıda hava 40 derece olduğunda ocak başındaki sıcaklığın 50-60 dereceye ulaştığını belirtiyor. Çelik’in verdiği bilgiye göre ekmek yaklaşık 300 derecede, lahmacun ise 150-200 derece arasında pişiriliyor.
Pide ve lahmacun ustası Hakan Yanar ise 7-8 yaşından bu yana mesleğin içinde olduğunu söylüyor.
Yaz aylarında fırının karşısında çalışmanın oldukça zor olduğunu belirten Yanar, çocukluğundan beri ekmek ve lahmacun yapmayı hayal ettiğini ve yıllar içinde yüksek sıcaklığa alıştığını anlatıyor. Ona göre işin sırrı, tüm zorluklara rağmen mesleği severek yapmak.
Fırındaki yoğunluk özellikle pazar günlerinde daha da artıyor. İşletmede klima ve vantilatör bulunmasına rağmen bunların kavurucu sıcakla fırından yayılan ısı birleştiğinde zaman zaman yetersiz kaldığı belirtiliyor. Hakan Yanar, yoğun çalışma temposunda bir günde yaklaşık 800-900 lahmacun pişirdiklerini ifade ediyor.
Yıllardır aynı mesleği sürdüren ustalar için yazın kavurucu sıcağı da kışın soğuğu da çalışma temposunu değiştirmiyor. Sıcaklığın 60 dereceyi bulduğu fırın başında çalışan ustalar, zorlu koşullara rağmen üretimi sürdürüyor.
Turgay Çelik de mesleğin zorluğunu “Bu iş bizim ekmeğimiz” sözleriyle özetlerken, müşterilerin kendilerini tercih etmesinin en büyük mutlulukları olduğunu söylüyor.