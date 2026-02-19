Tüm dünyanın yüreğine oturmuştu: Annesi tarafından terk edilen maymun Punch'tan güzel haber
Annesi tarafından reddedilince peluş oyuncağına sarılarak gündem olan yavru makak maymunu Punch’tan sevindiren haber geldi. Uyum sorunu yaşayan küçük makakın artık başka bir maymunla bağ kurduğu ve sürü tarafından kabul edildiği öğrenildi.
Japonya’daki Ichikawa City Zoo’da annesi tarafından sahiplenilmeyince peluş oyuncağına sarıldığı anlarla gündeme gelen yavru makak Punch’ın öyküsü yeniden dikkat çekti.
Anne sevgisini oyuncakta aradı
Oyuncağına adeta bir anne figürü gibi bağlanan Punch’ın o süreçte ortama uyum sağlamakta güçlük çektiği, bakıcısı tarafından da doğrulanmıştı. Bakıcı, “En çok sevdiği şey tutunabileceği o oyuncak oldu” sözleriyle küçük makakın peluşa kurduğu bağı anlatmıştı.
Artık tek başına değil
Peluşa sarıldığı görüntülerle hafızalara kazınan Punch hakkında bu kez sevindirici bir gelişme yaşandı. Hayvanat bahçesinde büyütülen yavru makakın artık tek başına olmadığı; başka bir maymunla yakınlık kurduğu, sahiplenen maymun tarafından temizlendiği ve grupla birlikte oyun oynadığı gözlemlendi.
Olumlu bir gösterge
Uzmanlar, bu tür davranışların sürü tarafından kabul edilmenin en belirgin göstergeleri arasında yer aldığını belirtiyor. Daha önce sosyal uyum sorunu yaşayan Punch’ın artık diğer maymunlarla etkileşim kurmaya başlaması, hikayenin olumlu bir yönde ilerlediği şeklinde değerlendiriliyor.
Punch’ın peluş oyuncağına sarıldığı o duygusal anlar ise sosyal medyada hâlâ hatırlanıyor.
Maymun Punch neden terk edildi?
Yavru makak Punch’ın, annesinin ilk doğumu olduğu; doğumun ardından annenin bitkin düşmesi nedeniyle yavruyu reddettiği öğrenildi.
Minik Punch’ın sosyal medyadaki fotoğrafları ve videoları milyonlarca beğeni ve etkileşim almaya devam ediyor.