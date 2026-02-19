Tüm dünyanın yüreğine oturmuştu: Annesi tarafından terk edilen maymun Punch'tan güzel haber

Anne sevgisini oyuncakta aradı

Oyuncağına adeta bir anne figürü gibi bağlanan Punch’ın o süreçte ortama uyum sağlamakta güçlük çektiği, bakıcısı tarafından da doğrulanmıştı. Bakıcı, “En çok sevdiği şey tutunabileceği o oyuncak oldu” sözleriyle küçük makakın peluşa kurduğu bağı anlatmıştı.