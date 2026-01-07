Google Haberler

Türkiye turizm tanıtımında yapay zekâ dönemi: Antalya 9 dilde dünyaya açıldı

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), turizm tanıtımında yapay zekâ destekli iletişim ve dil uyarlamasını devreye aldı. “Antalya, Piece of Art” filmi, 9 dilde hazırlanarak 200’ün üzerinde ülkede küresel yayına çıktı.

Remziye Karakuş
Türkiye turizm tanıtımında yapay zekâ dönemi: Antalya 9 dilde dünyaya açıldı - Resim: 1

Türkiye’nin turizm tanıtımında yapay zekâ destekli yeni bir dönem başlatıldı ve kampanyanın odağı Antalya oldu.

1 12
Türkiye turizm tanıtımında yapay zekâ dönemi: Antalya 9 dilde dünyaya açıldı - Resim: 2

“Antalya, Piece of Art” adlı reklam filmi, kentin doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini gerçek çekimlerle izleyiciye taşıyor.

2 12
Türkiye turizm tanıtımında yapay zekâ dönemi: Antalya 9 dilde dünyaya açıldı - Resim: 3

Filmin anlatım ve seslendirme süreçlerinde yapay zekâ teknolojilerinden yararlanılarak çok dilli bir yapı kuruldu.

3 12
Türkiye turizm tanıtımında yapay zekâ dönemi: Antalya 9 dilde dünyaya açıldı - Resim: 4

Amaç, farklı ülkelerdeki izleyicilere kendi dillerinde ve doğal bir anlatımla ulaşmak olarak belirlendi

4 12
Türkiye turizm tanıtımında yapay zekâ dönemi: Antalya 9 dilde dünyaya açıldı - Resim: 5

Bu kapsamda film; İngilizce, Almanca, Rusça, Çekçe, Fransızca, İtalyanca, Lehçe ve Rumence olmak üzere sekiz dilde yapay zekâ destekli seslendirme ile hazırlandı.

5 12
Türkiye turizm tanıtımında yapay zekâ dönemi: Antalya 9 dilde dünyaya açıldı - Resim: 6

Arapça versiyon ise dublaj yöntemiyle hazırlanarak toplam dil sayısı dokuza çıkarıldı.

6 12
Türkiye turizm tanıtımında yapay zekâ dönemi: Antalya 9 dilde dünyaya açıldı - Resim: 7

Yapay zekâ destekli seslendirme sayesinde her hedef pazara özel, yüksek kaliteli ve akıcı bir dil anlatımı sağlandı.

7 12
Türkiye turizm tanıtımında yapay zekâ dönemi: Antalya 9 dilde dünyaya açıldı - Resim: 8

TGA tarafından hayata geçirilen kampanya, global yayın yapan kanalların yanı sıra televizyon ve dijital platformlarda yer alacak.

8 12
Türkiye turizm tanıtımında yapay zekâ dönemi: Antalya 9 dilde dünyaya açıldı - Resim: 9

Film, 22 ülke kanalında yayınlanarak 200’ün üzerinde ülkede izleyiciyle buluşacak şekilde planlandı.

9 12
Türkiye turizm tanıtımında yapay zekâ dönemi: Antalya 9 dilde dünyaya açıldı - Resim: 10

Kampanya, Türkiye’nin turizmde yenilikçi ve teknolojiyle entegre yaklaşımını küresel ölçekte yansıtmayı hedefliyor.

10 12
Türkiye turizm tanıtımında yapay zekâ dönemi: Antalya 9 dilde dünyaya açıldı - Resim: 11

TGA, bu çalışmayla Türkiye’yi yalnızca güçlü bir destinasyon değil, teknolojiyi stratejik kullanan rekabetçi bir ülke markası olarak konumlandırdı.

11 12
Türkiye turizm tanıtımında yapay zekâ dönemi: Antalya 9 dilde dünyaya açıldı - Resim: 12

Antalya, Piece of Art, Türkiye’nin turizmi bir destinasyondan öte ilham veren bir deneyim olarak anlatma vizyonunu öne çıkardı.

12 12