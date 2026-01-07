Türkiye turizm tanıtımında yapay zekâ dönemi: Antalya 9 dilde dünyaya açıldı
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), turizm tanıtımında yapay zekâ destekli iletişim ve dil uyarlamasını devreye aldı. “Antalya, Piece of Art” filmi, 9 dilde hazırlanarak 200’ün üzerinde ülkede küresel yayına çıktı.
Türkiye’nin turizm tanıtımında yapay zekâ destekli yeni bir dönem başlatıldı ve kampanyanın odağı Antalya oldu.
“Antalya, Piece of Art” adlı reklam filmi, kentin doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini gerçek çekimlerle izleyiciye taşıyor.
Filmin anlatım ve seslendirme süreçlerinde yapay zekâ teknolojilerinden yararlanılarak çok dilli bir yapı kuruldu.
Amaç, farklı ülkelerdeki izleyicilere kendi dillerinde ve doğal bir anlatımla ulaşmak olarak belirlendi
Bu kapsamda film; İngilizce, Almanca, Rusça, Çekçe, Fransızca, İtalyanca, Lehçe ve Rumence olmak üzere sekiz dilde yapay zekâ destekli seslendirme ile hazırlandı.
Arapça versiyon ise dublaj yöntemiyle hazırlanarak toplam dil sayısı dokuza çıkarıldı.
Yapay zekâ destekli seslendirme sayesinde her hedef pazara özel, yüksek kaliteli ve akıcı bir dil anlatımı sağlandı.
TGA tarafından hayata geçirilen kampanya, global yayın yapan kanalların yanı sıra televizyon ve dijital platformlarda yer alacak.
Film, 22 ülke kanalında yayınlanarak 200’ün üzerinde ülkede izleyiciyle buluşacak şekilde planlandı.
Kampanya, Türkiye’nin turizmde yenilikçi ve teknolojiyle entegre yaklaşımını küresel ölçekte yansıtmayı hedefliyor.
TGA, bu çalışmayla Türkiye’yi yalnızca güçlü bir destinasyon değil, teknolojiyi stratejik kullanan rekabetçi bir ülke markası olarak konumlandırdı.
Antalya, Piece of Art, Türkiye’nin turizmi bir destinasyondan öte ilham veren bir deneyim olarak anlatma vizyonunu öne çıkardı.