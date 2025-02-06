Türkiye'nin en az nüfuslu kentleri hangileri? İşte en az kişinin yaşadığı şehir!
TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusu 2024 itibariyle 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaşırken, Türkiye'nin en az nüfuslu kentleri de belli oldu. Türkiye'nin en az nüfuslu kenti 83 bin 676 kişiyle Bayburt olarak kayda geçti. Bu kenti Tunceli ve Ardahan takip etti. İşte Türkiye'nin en az nüfuslu beş kenti...
Bayburt - 83 bin 676 kişi
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Tunceli - 86 bin 612 kişi
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Ardahan - 91 bin 354 kişi
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Gümüşhane - 142 bin 617 kişi
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