Türkiye’nin en iri doğan bebeği olarak tarihe geçti
Bursa'da doğan Ali Atilla adlı bebek, 6 kilo 150 gram ağırlığı ve 59 cm boyuyla hem ailesini hem sağlık ekiplerini şaşkına çevirdi. 37 haftalık doğan bebek, Türkiye’nin son yıllardaki en iri yenidoğanı oldu.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde doğan erkek bebek, ağırlığı ve boyutuyla dikkatleri üzerine çekti. Avukat Murat Tunç Bircan (32) ve sağlık merkezi müdürü Ece Bircan (28) çiftinin ikinci çocukları olan Ali Atilla, tam 6 kilo 150 gram ağırlığında ve 59 santim boyunda doğdu. Hem ailesi hem de sağlık çalışanları bu doğum karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
Doğum, İnegöl’de özel bir hastanede Kadın Doğum Uzmanı Dr. İbrahim Yaşa tarafından gerçekleştirildi. Sezaryenle ve 37 haftalık olarak dünyaya gelen bebek için doktor ve ekip, süreç boyunca büyük özen gösterdi. Normal bebek doğumlarında 3-3,5 kilo arasında olan ortalama, Ali Atilla’da neredeyse iki katına çıktı. Doğum sonrası yapılan kontrollerde bebeğin sağlık durumu iyi çıktı.
Dr. İbrahim Yaşa, bebeğin doğum sürecini sıkı takip ettiklerini, çok hızlı kilo alması nedeniyle doğumu sezaryenle ve erken gerçekleştirdiklerini belirtti. Yaşa, Ali Atilla’nın 2024-2025 taramalarına göre Türkiye’nin en iri doğan bebeği olduğunu, literatüre girmeye aday olduğunu söyledi.
Baba Murat Bircan, doğum sürecine katkı sağlayan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek mutluluklarını dile getirdi. Annenin ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olması, ailenin sevincini daha da artırdı.
Anne Ece Bircan ise ultrasonda bebeğin kilolu olacağını beklediklerini ancak 6 kilo 150 gramlık doğumun kendileri için de sürpriz olduğunu söyledi. “Sağlıklı olması çok şükür en büyük mutluluk” diyerek duygularını paylaştı.