Türkiye’nin en iri doğan bebeği olarak tarihe geçti

Doğum, İnegöl’de özel bir hastanede Kadın Doğum Uzmanı Dr. İbrahim Yaşa tarafından gerçekleştirildi. Sezaryenle ve 37 haftalık olarak dünyaya gelen bebek için doktor ve ekip, süreç boyunca büyük özen gösterdi. Normal bebek doğumlarında 3-3,5 kilo arasında olan ortalama, Ali Atilla’da neredeyse iki katına çıktı. Doğum sonrası yapılan kontrollerde bebeğin sağlık durumu iyi çıktı.