Türkiye'nin en kalabalık kentleri hangileri? İşte en fazla kişinin yaşadığı şehirler!
TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusu 2024 itibariyle 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaşırken, Türkiye'nin en kalabalık kentleri de belli oldu. Türkiye'nin en kalabalık kenti 16 milyona yaklaşan nüfusuyla İstanbul oldu. Bu kenti Ankara ve İzmir takip etti. İşte Türkiye'nin kalabalık beş kenti...
İstanbul - 15 milyon 701 bin 602 kişi
1 | 4
Antalya - 2 milyon 722 bin 103 kişi
2 | 4
İzmir - 4 milyon 493 bin 242 kişi
3 | 4
Bursa - 3 milyon 238 bin 618 kişi
4 | 4