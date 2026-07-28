Yapay zekâ güvenli meslek hesabını bozdu

Türkiye için de dikkat çekici bir sinyal

İngiltere’de başlayan bu tartışma, yalnızca o ülkeye özgü bir mesele değil. Türkiye’de de mesleki eğitim, genç işsizliği, dijital beceri açığı ve yapay zekânın istihdama etkisi başlıkları giderek daha fazla öne çıkıyor. Okul ile iş dünyası arasındaki bağın güçlenmesi burada da kritik olacak.