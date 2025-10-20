0 faizli kredi veren bankalar... Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte vade süresi ve maksimum tutar
Bankalar, yılın son çeyreğinde yeni müşteri kazanımı için faizsiz kredi kampanyalarına hız verdi. Güncel verilere göre 8 banka, yalnızca ilk kez hesap açan müşterilerine 50 bin TL ile 90 bin TL arasında değişen faizsiz kredi, nakit avans ve finansman fırsatları sunuyor. Peki bankaların vade seçenekleri, başvuru koşulları ve geri ödeme planları ne? İşte 20 Ekim 2025 banka banka faizsiz kredilerde son durum!
Yılın son çeyreğinde artan bireysel harcamalar ve yaklaşan yılbaşı dönemi, vatandaşları faizsiz kredi ve nakit avans seçeneklerine yönlendirdi.
Bankalar ise bu talebi karşılamak üzere yeni müşterilere özel 0 faizli kredi kampanyalarını devreye aldı.
Bazı bankalar 90 bin TL’ye kadar masrafsız ve sigortasız finansman sunarken, bazıları da faizsiz taksitli avans ve vade farksız kart harcaması fırsatlarıyla dikkat çekiyor.
İşte, 20 Ekim 2025 itibarıyla güncel verilere göre bankaların sunduğu faizsiz kredi ve finansman kampanyaları…
İŞ BANKASI
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 0
Vade: 3 ay
Maksimum Tutar: 55 bin TL
Banka, 3 ay vadeli 25 bin TL’ye taksitli nakit avans ve 3 ay vadeli 30 bin TL’ye varan ek hesap imkânı sunuyor.
GARANTİ BBVA
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 0
Vade: 3 ay
Maksimum Tutar: 50 bin TL
Banka, sigortasız, masrafsız, faizsiz 50.000 TL'ye varan kredi ve faizsiz 25.000 TL'ye varan taksitli avans hesap imkânı sunuyor.
QNB
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 0
Vade: 3 ay
Maksimum Tutar: 60 bin TL
Banka, sigortasız, masrafsız, faizsiz 60.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisi ve faizsiz 25.000 TL'ye varan taksitli avans hesap imkânı sunuyor.
ENPARA
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 0
Vade: 6 ay
Maksimum Tutar: 75 bin TL
Banka, 6 aya varan vade ile, 75.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi imkânı sunuyor.
AKBANK
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 0
Vade: 6 ay
Maksimum Tutar: 60 bin TL
Banka, 6 ay vadeli, 35.000 TL'ye varan kredi ve 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans fırsatı imkânı sunuyor.
DENİZBANK
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 0
Vade: 6 ay
Maksimum Tutar: 90 bin TL
Banka, 6 ay vadeli, 65.000 TL'ye varan kredi ve 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans fırsatı imkânı sunuyor.
ALBARAKA
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 0
Vade: 6 ay
Maksimum Tutar: 85 bin TL
Banka, Vade farksız 25.000 TL Finansman ve World kartlarınız ile 60.000 TL'ye kadar vade farksız 6 Taksit imkânı sunuyor.
KUVEYT TÜRK
(Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 0
Vade: 5 ay
Maksimum Tutar: 50 bin TL
Banka, Sağlam Kart Troy ile 50.000 TL’ye kadar harcamaya vade farksız 5 taksit imkânı sunuyor.