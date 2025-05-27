1. çeyrek Nvidia bilançosu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Nvidia bilanço tarihi yoğun şekilde aratılıyor. Dünya çapından milyonlarca bireysel yatırımcının yanında binlerce kurumsal yatırımcısı da bulunan Nvidia'nın ne kadar bilanço getireceği merak konusu olmuş durumda... Türkiye'den de azımsanmayacak yatırımcısı bulunan en büyük çip üreticisinin bilançosunun ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. İşte tarih...
Dünyanın en büyük çip üreticisi Nvidia'nın bilanço tarihleri araştırılıyor. Yapay zeka ve çip sektöründeki gelişmeleri yakından takip eden yatırımcılar için büyük önem taşıyan bilançoların ne zaman, saat kaçta açıklanacağı sorgulanıyor. İşte detaylar...
Nvidia bilanço ne zaman açıklanacak?
Nvidia 2025 yılı birinci çeyrek bilançoları 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü ABD borsalarının kapanışından sonra açıklanacak. ABD borsaları saat 23.00'te kapanıyor.
Nvidia'nın piyasa değeri
Mayıs 2025 itibarıyla Nvidia'nın piyasa değeri yaklaşık 3,2 trilyon ABD doları seviyesindedir. Bu değerle Nvidia, Apple ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin ardından dünyanın en değerli şirketlerinden biri konumundadır.