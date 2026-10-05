1 milyon gence ayda 19 bin TL'ye varan gelir desteği
Gençlerin eğitimden istihdama geçişini kolaylaştırmayı amaçlayan GÜÇ (Gençliğin Üretim Çağı) projesi kapsamında 8 ayda 630 bin 618 gence hizmet sunuldu. 2026’da 1 milyon öğrenciye iş imkânı sağlanması hedeflenirken, bu hedef için 370 bin gence daha fırsat oluşturulacak.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın takibini yaptığı GÜÇ projesinde gençlere yönelik staj, mesleki eğitim ve ilk işe giriş programları uygulanıyor.
Proje kapsamında gençlerin kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdama katılması amaçlanırken; işsizlik oranının düşürülmesi ve ülkenin rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.
GÜÇ projesi, gençlerin erken yaşta iş deneyimi kazanmasını, becerilerinin iş gücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesini ve sürdürülebilir istihdam olanaklarına erişmesini hedefleyen bütüncül bir yaklaşım sunuyor.
Proje beş ana ayaktan oluşuyor ve farklı öğrenci gruplarına yönelik staj, mesleki eğitim ve çalışma programlarını kapsıyor.
GÜÇ projesi kapsamında bugüne kadar 630 bin 618 gence hizmet sunuldu. Bu kapsamda 10 bin 873 iş birliği gerçekleştirildi. 154 bin 560 öğrenciye staj desteği, 168 bin 265 öğrenciye Geleceğim Meslekte danışmanlığı, 54 bin 347 gence NEET’lere yönelik İşgücü Uyum Programı hizmeti verildi.
Ayrıca 133 bin 428 öğrenci Gençlik Programı'ndan yararlanırken, 351 bin 703 öğrenciye kariyer fuarları kapsamında destek sağlandı.
2026 yılı için belirlenen 1 milyon öğrenciye iş hedefinin yakalanması amacıyla 370 bin gence daha fırsat sağlanacak.
GÜÇ projesi kapsamında kamu ve özel sektörde öğrencilere staj imkânı sunuluyor. Başvurular İŞKUR staj portallarından gerçekleştiriliyor.
Programda hedef 800 bin öğrenci olarak belirlendi. Bu kapsam için 26,2 milyar TL kaynak ayrıldı.
“Geleceğim Meslekte” programı, meslek lisesi ve meslek yüksekokulu öğrencilerini mezun olmadan iş hayatına hazırlamayı amaçlıyor.
Son sınıf öğrencileri İŞKUR iş ve meslek danışmanları tarafından birebir takip ediliyor ve öğrencilere yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriliyor. Program kapsamında her yıl 250 bin öğrencinin istihdam edilmesi hedefleniyor.
Ev gençleri olarak bilinen, ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlerin çalışma hayatına katılması için NEET İşgücü Uyum Programı uygulanıyor.
Kamu kurumlarıyla iş birliği içinde yürütülen programda gençler yarı zamanlı olarak çalışıyor. Haftada üç güne kadar sigortalı çalışan gençlere günlük 1375 TL harçlık veriliyor.
Her yıl 150 bin olmak üzere üç yılda 450 bin gencin istihdam edilmesi hedefleniyor. Programa 107,3 milyar TL kaynak ayrıldı.
İşe İlk Adım Programı, gençlerin ilk işlerine girişini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Program kapsamında gençlerin ilk 6 aylık maaşı ve sigorta primleri devlet tarafından ödeniyor.
Her yıl 250 bin olmak üzere üç yılda toplam 750 bin gencin ilk işine başlaması planlanıyor. Program için ayrılan kaynağın 215,8 milyar TL olduğu belirtiliyor.
Üniversite öğrencileri, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında eğitimlerine devam ederken iş disiplini ve deneyimi kazanıyor. Öğrenciler haftada üç güne kadar çalışabiliyor. Program kapsamında aylık 6 bin 875 TL ile 19 bin 250 TL arasında gelir elde edilebiliyor.
Programla üç yılda 1 milyon öğrenciye ulaşılması hedeflenirken, bunun için 95,8 milyar TL kaynak ayrılacak.