1 milyon liralık konut kredisinin geri ödemesi 5 milyonu aştı Konut kredisinin maliyeti katlanınca, kredi ile ev almak da neredeyse imkansız hale geldi. 1 milyon liralık konut kredisinin geri ödemesi 5 milyon lirayı aştı. En düşük kredinin aylık taksidi 31 bin 352 lira oldu.

Konut kredilerinde geri ödeme tutarı ortalama olarak, krediyi 5’e katlıyor. Öyle ki 120 ay vadeli olarak çekilen aylık yüzde 4.29 faizli 1 milyon liralık konut kredisinin geri ödemesi ortalama 5 milyon 193 bin lirayı aşıyor. Aylık taksit tutarı ise ortalama 43 bin 179 lirayı buluyor. 1 | 7

Piyasada en düşük yüzde 3.5 aylık faiz oranı ile kullanılacak 1 milyon liralık konut kredisinin aylık taksidi ise 31 bin 352 TL oldu. Bu kredinin toplam geri ödemesi ise 3 milyon 781 bin TL’yi aşıyor. Söz konusu kredi ise ilgili banka tarafından "ilk evim konut kredisi" olarak adlandırılıyor. 2 | 7

Bu kredinin ev alacak kişinin şartlarına uygun olmaması halinde yine en düşük faiz oranı ile çekilen bir başka kredinin aylık ödemesi de 32 bin 187 lirayı buluyor. 3 | 7