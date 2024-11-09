1 milyon TL konut kredisinin aylık ödemesi ne kadar? İşte yeni oranlar (Kasım 2024 konut kredileri)

Konut kredisi faiz oranlarında yapılan son güncellemeler, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara avantaj sağlamaya devam ediyor. 1 | 10

Faiz oranlarının yüzde 2.89 seviyelerine kadar gerilemesi, kredi ile ev almak isteyenlerin maliyetlerini düşürürken, bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve geri ödeme tablosu merakla takip ediliyor. 2 | 10

Yeni oranlarla, 1 milyon TL kredi çeken bir kişi 120 ay vade ile aylık 29 bin 878 TL ödeme yaparak toplamda 3 milyon 605 bin 44 TL geri ödeme yapıyor. 3 | 10