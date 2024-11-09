1 milyon TL konut kredisinin aylık ödemesi ne kadar? İşte yeni oranlar (Kasım 2024 konut kredileri)
Konut kredisi faiz oranlarındaki düşüşle birlikte 1 milyon TL’lik 120 ay vadeli kredi için aylık ödeme tutarı 30 bin TL'nin altına geriledi. Yeni oranlar, ev sahibi olmak isteyenler için avantaj sağlarken, bankaların güncel faiz oranları ve ödeme tabloları merak konusu oldu. İşte aylık ve toplam ödeme tutarları ile 1,2 ve 3 milyon TL'lik en uygun konut kredileri...
Konut kredisi faiz oranlarında yapılan son güncellemeler, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara avantaj sağlamaya devam ediyor.
Faiz oranlarının yüzde 2.89 seviyelerine kadar gerilemesi, kredi ile ev almak isteyenlerin maliyetlerini düşürürken, bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve geri ödeme tablosu merakla takip ediliyor.
Yeni oranlarla, 1 milyon TL kredi çeken bir kişi 120 ay vade ile aylık 29 bin 878 TL ödeme yaparak toplamda 3 milyon 605 bin 44 TL geri ödeme yapıyor.
Faiz oranlarındaki bu düşüşle birlikte konut sahibi olmayı planlayanlar için ödeme yükünün azalması, sektörde hareketlilik yaratıyor.