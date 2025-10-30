Google Haberler

1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...

Mevduat faiz oranları yeniden yükseliş trendine girerken, yatırımcıların gözü bankaların güncel tekliflerinde. 32 gün vadeli 1 milyon TL’ye uygulanan faiz oranları yüzde 48 seviyesine kadar çıktı. Son günlerde artan rekabetle birlikte bazı özel bankalar oranlarını yukarı yönlü güncellerken, kamu bankalarında ise faizler ortalama yüzde 37 civarında seyrediyor. Peki 30 Ekim 2025 tarihi itibarıyla mevduat faizlerinde güncel tablo nasıl? 32 gün vadeli 1 milyon TL'nin aylık kazancı ne kadar oldu? İşte detaylar...

GETİR FİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 32.547,94 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.547,94 TL

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 33.271,24 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.271,24 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 30.739,72 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.739,72 TL

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 45,75
Net Kazanç: 33.090,41 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.090,41 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 33.994,52 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.994,52 TL

ON

Faiz Oranı: Yüzde 45,50
Net Kazanç: 32.909,59 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.909,59 TL

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 31.824,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.824,66 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 33.271,24 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.271,24 TL

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 32.547,94 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.547,94 TL

ODEABANK

Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 32.547,94
Vade Sonu Tutar: 1.032.547,94

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 44,5
Net Kazanç: 32.186,30 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.186,30 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42,75
Net Kazanç: 30.920,55 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.920,55 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 29.654,80 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.654,80 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 30.106,85 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.106,85 TL

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 34
Net Kazanç: 24.591,78 TL
Vade Sonu Tutar: 1.024.591,78 TL

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 34.717,81 TL
Vade Sonu Tutar: 1.034.717,81 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 32.438,36 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.438,36 TL

VAKIFBANK

Faiz Oranı: Yüzde 43.50
Net Kazanç: 31.463,02 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.463,02 TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 29.654,80 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.654,80 TL

ING

Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 33.994,52 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.994,52 TL

BURGAN BANK

Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 34.717,81 TL
Vade Sonu Tutar: 1.034.717,81 TL

ICBC TURKEY

Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 26.761,65 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.761,65 TL

FIBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 34.717,81 TL
Vade Sonu Tutar: 1.034.717,81 TL

