1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...

Bankalarda mevduat faizleri yeniden gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Faiz oranlarının bazı bankalarda yüzde 52 seviyesine kadar çıkması, birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcıların dikkatini çekiyor. 1 milyon TL'yi 32 gün vadeli mevduata yatırmayı planlayanlar ise "Hangi banka ne kadar kazandırıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki 18 Ocak 2026 itibarıyla mevduat faizlerinde son durum ne? İşte bankaların güncel oranları ve 1 milyon TL'nin net getirisi…

Damla Kaya
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum... - Resim: 1

Enpara
Faiz Oranı: Yüzde 33,00
Net Kazanç: 23.868,50 TL
Vade Sonu Tutar: 1.023.868,50 TL

1 26
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum... - Resim: 2

Halkbank
Faiz Oranı: Yüzde 37,00
Net Kazanç: 26.761,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.761,64 TL

2 26
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum... - Resim: 3

Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 38,50
Net Kazanç: 27.846,57 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.846,57 TL

3 26
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum... - Resim: 4

Odea (Yeni Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 38,50
Net Kazanç: 27.846,57 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.846,57 TL

4 26
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum... - Resim: 5

Garanti BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 39,50
Net Kazanç: 28.569,87 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.569,87 TL

5 26
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum... - Resim: 6

Hayat Finans
Faiz Oranı: Yüzde 39,94
Net Kazanç: 28.888,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.888,11 TL

6 26
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum... - Resim: 7

Şekerbank
Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 28.931,50 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.931,50 TL

7 26
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum... - Resim: 8

N Kolay
Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 29.808,22 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.808,22 TL

8 26
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum... - Resim: 9

Akbank
Faiz Oranı: Yüzde 40,50
Net Kazanç: 29.293,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.293,15 TL

9 26
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum... - Resim: 10

DenizBank
Faiz Oranı: Yüzde 41,50
Net Kazanç: 30.016,44 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.016,44 TL

10 26
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum... - Resim: 11

Yapı Kredi
Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 31.101,37 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.101,37 TL

11 26
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum... - Resim: 12

GetirFinans
Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 31.101,37 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.101,37 TL

12 26
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum... - Resim: 13

ON Dijital
Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 31.101,37 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.101,37 TL

13 26
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum... - Resim: 14

QNB
Faiz Oranı: Yüzde 43,25
Net Kazanç: 31.282,19 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.282,19 TL

14 26
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum... - Resim: 15

VakıfBank
Faiz Oranı: Yüzde 43,50
Net Kazanç: 31.463,02 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.463,02 TL

15 26
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum... - Resim: 16

Fibabanka
Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 31.824,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.824,66 TL

16 26
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum... - Resim: 17

TEB
Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 31.824,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.824,66 TL

17 26
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum... - Resim: 18

CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 31.824,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.824,66 TL

18 26
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum... - Resim: 19

ING
Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 31.824,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.824,66 TL

19 26
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum... - Resim: 20

HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 31.824,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.824,66 TL

20 26
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum... - Resim: 21

Alternatif Bank
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 32.547,94 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.547,94 TL

21 26
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum... - Resim: 22

Odea (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 32.547,94 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.547,94 TL

22 26
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum... - Resim: 23

Türkiye Finans
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 32.547,94 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.547,94 TL

23 26
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum... - Resim: 24

Anadolubank
Faiz Oranı: Yüzde 46,00
Net Kazanç: 33.271,24 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.271,24 TL

24 26
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum... - Resim: 25

Burgan Bank
Faiz Oranı: Yüzde 48,00
Net Kazanç: 34.717,81 TL
Vade Sonu Tutar: 1.034.717,81 TL

25 26
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum... - Resim: 26

Turkish Bank
Faiz Oranı: Yüzde 52,00
Net Kazanç: 37.610,96 TL
Vade Sonu Tutar: 1.037.610,96 TL

