1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu
Bankaların mevduat faizleri yatırımcılar için kritik bir gündem başlığı haline geldi. TCMB’nin faiz indirimi kararının ardından bankalar, vadeli mevduat hesaplarında uyguladıkları oranları aşağı yönlü revize etti. Yüzde 52-47 arasında olan faiz oranları yüzde 43-37 seviyelerine geriledi. Peki 26 Ocak 2026 tarihi itibarıyla mevduat faizlerinde güncel tablo nasıl? 1 milyon TL'nin 32 günlük net kazancı hangi bankada ne kadar oldu? İşte güncel tablo…
Vakıf Bank
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 31.101,37 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.101,37 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 30.740 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.740 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 30.740 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.740 TL
Getirfinans
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 30.378 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.378 TL
YapıKredi
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 30.378 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.378 TL
Denizbank
Faiz Oranı: Yüzde 40,75
Net Kazanç: 29.474 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.474 TL
Akbank
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 28.932 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.932 TL
Enpara
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 28.208 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.208 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 28.208 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.208 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 28.208,22 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 26.762 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.762 TL