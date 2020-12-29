1 Ocak'ta yürürlüğe girecek Serbest Ticaret Anlaşması'nın ayrıntıları

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanması dolayısıyla düzenlenen tören, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss'ın video konferans ile katılımıyla gerçekleştirildi.

Birleşik Krallık'ta 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan referandum sonrasında başlayan Brexit süreci 1 Ocak 2021 tarihinde tamamlanmış olacak. Bu kapsamda, Türkiye'nin 1 Ocak 2021'de Birleşik Krallık ile Gümrük Birliği ilişkisi sona erecek.

Ticari ilişkilerin bir STA temelinde sürdürülebilmesini teminen Türkiye ve Birleşik Krallık arasında 2017 yılından bu yana temas ve müzakereler gerçekleştirildi. Anlaşma ile Brexit sonrası iki ülke arasındaki ticaret yapısıyla ilgili belirsizlik ortadan kalktı.

Anlaşma, Gümrük Birliği'nin 25 yıl boyunca getirdiği kazanımları korurken, Türkiye'nin Birleşik Krallık ile ilişkilerini daha da derinleştirme yönünde ilk adım oldu.