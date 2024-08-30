10 soruda enflasyon muhasebesi: Yeni düzenlemeler ile neler değişecek? Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri için son gün yaklaşırken, iş dünyasının talepleri üzerine "enflasyon muhasebesi"nde küçük işletmelere kolaylık sağlandı. Peki enflasyon düzeltmesi ne gibi değişiklikler içeriyor? İşte enflasyon düzeltmesi ile birlikte gelen değişikliklere dair merak edilen sorular ve yanıtları...

Brüt satışları 2023 sonu itibarıyla 50 milyon liranın altında olan işletmeler, 2024 yılı ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefinin sağlanan kolaylıktan yararlanacağını duyurdu. 1 | 12

Yeni karar iş dünyası tarafından olumlu karşılanırken, Enflasyon muhasebesine ilişkin merak edilen 10 soru ve cevabı derlendi. Enflasyon muhasebesi ile yapılan düzenlemeler hakkında en çok merak edilen sorular ve cevapları şöyle... 2 | 12

1 - Enflasyon muhasebesi nedir? Enflasyon muhasebesi, paranın satın alma gücündeki değişmeler nedeniyle mali tabloların gerçek durumunu ifade eder hale gelmelerini sağlamak üzere yapılıyor. 3 | 12