10 soruda mevduat hesabı ve mevduat faizi Encazip.com, mevduat hesabıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. Mevduat hesabı faizlerini belirleyen faktörler neler, en cazip faiz oranı nasıl bulunuyor, şubeye gitmeden mevduat hesabı açılır mı gibi sorular ve daha fazlası haberimizde...

Türkiye’de son aylarda gündemden düşmeyen konuların başında mevduat hesabı faizleri geliyor. Bankalar yüzde 60’lara varan mevduat hesabı faizleri vermeye başlayınca vatandaş da bu hesaplara ilgiyi artırdı. Ancak son günlerde mevduat faizleri yüzde 53’lere kadar geri çekildi. Peki, faizler düşer mi? Mevduat faizinin önümüzdeki süreçte durumu ne olur? En cazip faiz oranı nasıl bulunur? 1 | 11

Mevduat hesabı ile birikim hesabı arasındaki fark nedir? Vadeli mevduat hesabı, yatırılan paranın belirli bir süre içinde faiz getirisi sağladığı hesap türü. Vadeli mevduat hesabına yatırdığınız anapara genellikle,1, 3, 6 ay veya 1 yıl gibi belirlediğiniz vadelerde faiz oranı sağlıyor. Birikim hesabı ise birikiminizi yatırdığınız, para yatırma/çekme işleminde bozulmayan bir hesap türü olarak biliniyor ve günlük faiz seçeneği bulunuyor. 2 | 11

Mevduat faizi nedir? Gerçek ya da tüzel kişiler birikimlerini bir bankadaki vadeli mevduat hesabına yatırabilirler. Belirli bir süre için paranın mevduat hesabında kalması sonucunda bankadan elde ettikleri getiri miktarı ise mevduat faizidir. 3 | 11