10 soruda yeni SGK prim teşviki DÜNYA Gazetesi yazarı Celal Özcan, 10 soruda yeni SGK prim teşvikininin ayrıntılarını kaleme aldı...

COVID-19 salgını nedeniyle yiyecek ve içecek sektörü başta olmak üzere birçok işyerine kapanma veya sınırlı olarak çalışmaya yönelik tedbirler uygulandı. 1 | 12

7316 sayılı Torba Kanun’la 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 30’uncu madde ile bu işyerlerine yönelik kısa süreli de olsa sigorta primi teşviki getirildi. İşte prim teşviki hakkında merak edilenler... 2 | 12

Soru-1: 7316 kanun numaralı prim teşvikten yararlanma şartları nelerdir? - İşyerinin özel sektör işverenlerine ait olması, - İşyerinin NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflaması’na göre 56 kodunda, 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodunda faaliyet göstermesi, - 2021/Mart ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 4447 sayılı Kanun kapsamında bildirilen sigortalıların olması, - Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmesi, - Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi, - Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, - Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmekte. 3 | 12