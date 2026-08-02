10 yıl önce Bitcoin'e 10 bin dolar yatırsaydınız ne olurdu?

Büyük kazanca sert düşüşler eşlik etti

Ortaya çıkan tablo yüksek bir getiriye işaret etse de Bitcoin'in bu seviyeye kesintisiz bir yükselişle gelmedi. Kripto para, geçen 10 yıllık dönemde birçok kez yüzde 50'yi aşan kayıplar yaşadı ve yatırımcılarını sert fiyat hareketleriyle karşı karşıya bıraktı.