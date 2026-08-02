10 yıl önce Bitcoin'e 10 bin dolar yatırsaydınız ne olurdu?
Tam 10 yıl önce 2016 yılında Bitcoin'e yatırılan 10 bin doların (29 bin TL) bugün ulaştığı dudak uçuklatan rakam ortaya çıktı. Kripto paranın dolar bazındaki yükselişi ve kur etkisiyle yatırım 10 yılda yaklaşık 1.830 kat değer kazandı. Peki, yıllar içinde servete dönüşen bu yatırım bugün kaç milyon TL ediyor?Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin'in son 10 yıllık performansı, Türk lirasındaki değer kaybı da hesaba katıldığında dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.
2 Ağustos 2016'da yaklaşık 29 bin 913 TL'ye karşılık gelen 10 bin dolarla Bitcoin alan bir yatırımcının varlığı, 2 Ağustos 2026 itibarıyla 54,8 milyon TL'ye ulaşacaktı.
10 bin dolarla 18,27 Bitcoin alınabiliyordu
2 Ağustos 2016'da dolar/TL kuru 2,9913 seviyesinde bulunurken 1 TL yaklaşık 0,3343 dolar ediyordu. Aynı gün Bitcoin'in kapanış fiyatı 547,47 dolar olarak kaydedildi. Buna göre bir Bitcoin'in TL karşılığı yaklaşık 1.637,65 liraydı.
O tarihte 10 bin dolar, 29 bin 913 TL'ye karşılık geliyordu. Bu tutarın tamamını Bitcoin'e yatıran bir kişi yaklaşık 18,27 Bitcoin satın alabiliyordu.
29 bin TL, 54,8 milyon TL'ye ulaştı
Bitcoin, 2 Ağustos 2026'da yaklaşık 63 bin 97 dolar seviyesinde işlem görürken dolar/TL kuru 47,51 civarında bulunuyor. Bu verilerle bir Bitcoin'in güncel değeri yaklaşık 3 milyon TL'ye ulaşıyor.
On yıl önce alınan 18,27 Bitcoin'in bugünkü değeri ise yaklaşık 1 milyon 152 bin 520 dolara karşılık geliyor. Güncel kur üzerinden hesaplandığında yatırımın TL karşılığı 54 milyon 759 bin lirayı aşıyor.
Başka bir ifadeyle, 2016'da yaklaşık 29 bin 913 TL olarak yapılan yatırım bugün 54,8 milyon TL'ye ulaşarak yaklaşık 1.830 kat değer kazanmış olacaktı.
Bitcoin dolar bazında yüzde 11 binin üzerinde yükseldi
Bitcoin'in 2 Ağustos 2016'daki 547,47 dolarlık kapanış fiyatıyla 2 Ağustos 2026'daki yaklaşık 63 bin 97 dolarlık değeri karşılaştırıldığında, kripto paranın dolar bazında yüzde 11 bin 425 civarında yükseldiği görülüyor.
Aynı dönemde dolar kurunun 2,9913 TL'den yaklaşık 47,51 TL'ye çıkması, yatırımın Türk lirası cinsinden getirisini daha da büyüttü.
Yalnızca 10 bin doların bugünkü karşılığı yaklaşık 475 bin 127 TL olurken, aynı tutarın Bitcoin'e yatırılması halinde ortaya çıkan değer 54,8 milyon TL'yi buluyor.
Büyük kazanca sert düşüşler eşlik etti
Ortaya çıkan tablo yüksek bir getiriye işaret etse de Bitcoin'in bu seviyeye kesintisiz bir yükselişle gelmedi. Kripto para, geçen 10 yıllık dönemde birçok kez yüzde 50'yi aşan kayıplar yaşadı ve yatırımcılarını sert fiyat hareketleriyle karşı karşıya bıraktı.