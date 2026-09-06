10 yıl sonra hangi meslekler ayakta kalacak? İş dünyasının yeni haritası ortaya çıkıyor

Milyonlarca yeni iş sağlıkta

Yapay zeka çağının en büyük istihdam alanlarından biri de sağlık olacak. Yaşlanan nüfus ve kronik hastalıkların yaygınlaşması sağlık çalışanlarına olan ihtiyacı artırırken sağlık ve sosyal yardım sektöründe 2035'e kadar 2,2 milyondan fazla yeni iş yaratılması bekleniyor.