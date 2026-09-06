10 yıl sonra hangi meslekler ayakta kalacak? İş dünyasının yeni haritası ortaya çıkıyor
Yapay zeka milyonlarca kişinin işini elinden mi alacak, yoksa yeni mesleklerin önünü mü açacak? 2035'e kadar uzanan yeni istihdam görünümleri iş dünyasında büyük bir değişime işaret ederken, ofis işlerinde yüz binlerce kişilik kayıp bekleniyor. Geleceğin mesleklerinde ise 3 sektör öne çıkıyor. Çalışan ihtiyacının hızla artacağı 3 sektörde büyümenin yüzde 150'yi aşması bekleniyor. İşte işsiz bırakmayacak ve çok kazandıracak meslekler...
Yapay zekanın öncülük edeceği bu değişim iş dünyasını hızla dönüştürürken önümüzdeki 10 yılda hangi mesleklerin öne çıkacağı, hangilerinde çalışan ihtiyacının azalacağı da belli oldu.
Yapay zekanın yükselişi teknoloji kadar enerji piyasasını da dönüştürüyor. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) 2025-2035 tahminlerine göre sadece ABD'de kamu hizmetleri sektöründe çalışan sayısının 2035'e kadar yüzde 9,8 artması beklenirken büyümenin neredeyse tamamının elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımından gelmesi öngörülüyor.
Yenilenebilir enerji tarafındaki artış ise çok daha yüksek. Güneş enerjisinden elektrik üretiminde istihdamın yüzde 152,9, rüzgar enerjisinde yüzde 62,1 artacağı tahmin ediliyor.
Milyonlarca yeni iş sağlıkta
Yapay zeka çağının en büyük istihdam alanlarından biri de sağlık olacak. Yaşlanan nüfus ve kronik hastalıkların yaygınlaşması sağlık çalışanlarına olan ihtiyacı artırırken sağlık ve sosyal yardım sektöründe 2035'e kadar 2,2 milyondan fazla yeni iş yaratılması bekleniyor.
Meslek bazında uzman hemşireler öne çıkıyor. Bu alandaki istihdamın yüzde 41, tıp ve sağlık hizmetleri yöneticilerinde ise yüzde 24,2 artması bekleniyor.
Teknoloji çalışanlarını ne bekliyor
Yapay zekanın yazılımcıları ve teknoloji çalışanlarını işsiz bırakacağı yönündeki tartışmalara karşılık bilimsel ve teknik hizmetlerde istihdamın yüzde 8,6 artması ve yaklaşık 927 bin yeni iş yaratılması bekleniyor.
Özellikle veriyi işleyen, yapay zeka sistemlerini geliştiren ve bu teknolojileri şirketlerin operasyonlarına entegre eden çalışanlara ihtiyaç artacak. Veri bilimcilerinin sayısının yüzde 34,6, bilgisayar ve bilişim araştırma bilimcilerinin sayısının ise yüzde 21,8 artacağı tahmin ediliyor.
Rutin ofis işleri baskı altında
Yapay zeka bir tarafta yeni işler yaratırken, ofis ve idari destek işlerinde 2035'e kadar 752 bin 100 işi ortadan kaldıracak.
Satışla ilgili mesleklerde de yüzde 1,4'lük istihdam kaybı beklenirken sanat, tasarım, eğlence, spor ve medya alanındaki bazı mesleklerde de çalışan talebinin sınırlanabileceği belirtiliyor.
Önümüzdeki yıllarda rutin ve kolay otomatikleştirilebilir görevlerin ağırlığı azalırken sağlık, veri, enerji ve ileri teknoloji bağlantılı mesleklerin payının artması bekleniyor.