100 bin TL’lik yatırım bir yılda ne kadar oldu? Altın, döviz, gümüş, kripto...
Altın, döviz, gümüş ve kripto para son bir yılda yatırımcılarına ne kazandırdı? Bir yıl önce 100 bin TL’nizi farklı yatırım araçlarına yatırsaydınız, şimdi ne kadar paranız olurdu?
Japon Yeni
31 Ekim 2024: 100 bin TL
31 Ekim 2025: 122 bin 727 TL
Kazanç: 22 bin 727 TL
Değişim: + Yüzde 22.7
Dolar
31 Ekim 2024: 100 bin TL
31 Ekim 2025: 122 bin 802 TL
Kazanç: 22 bin 802 TL
Değişim: + Yüzde 22.8
Sterlin
31 Ekim 2024: 100 bin TL
31 Ekim 2025: 124 bin 949 TL
Kazanç: 24 bin 949 TL
Değişim: + Yüzde 24.9
Euro
31 Ekim 2024: 100 bin TL
31 Ekim 2025: 130 bin 326 TL
Kazanç: 30 bin 326 TL
Değişim: + Yüzde 30.3
İsviçre Frangı
31 Ekim 2024: 100 bin TL
31 Ekim 2025: 132 bin 257 TL
Kazanç: 32 bin 257 TL
Değişim: + Yüzde 32.2
Norveç Kronu
31 Ekim 2024: 100 bin TL
31 Ekim 2025: 134 bin 405 TL
Kazanç: 34 bin 405 TL
Değişim: + Yüzde 34.4
Gümüş
31 Ekim 2024: 100 bin TL
31 Ekim 2025: 147 bin 27 TL
Kazanç: 47 bin 27 TL
Değişim: + Yüzde 47
Ethereum
31 Ekim 2024: 100 bin TL
31 Ekim 2025: 152 bin 600 TL
Kazanç: 52 bin 600 TL
Değişim: + Yüzde 52.6
Bitcoin
31 Ekim 2024: 100 bin TL
31 Ekim 2025: 156 bin 607 TL
Kazanç: 56 bin 607 TL
Değişim: + Yüzde 56.6
Altın
31 Ekim 2024: 100 bin TL
31 Ekim 2025: 179 bin 530 TL
Kazanç: 79 bin 530 TL
Değişim: + Yüzde 79.5