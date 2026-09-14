100 TL ile bile yatırım yapılıyor: 6 milyon kişinin parasının olduğu fonlar nasıl çalışıyor?
Türkiye’de yatırım fonlarına ilgi hızla artarken fon yatırımcısı sayısı 5,97 milyona ulaştı. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre yatırım fonlarının toplam portföy değeri 11 trilyon lirayı aştı. Hisse, altın, gümüş, faiz, tahvil ve petrol gibi farklı yatırım araçlarına fonlar üzerinden yatırım yapılabiliyor.
Yatırımcıların birikimlerini değerlendirmek için yöneldiği yatırım fonları giderek daha geniş bir kesime ulaşıyor. Fonlar, küçük tutarlarla farklı yatırım araçlarına aynı anda erişim imkânı sağlamasıyla öne çıkıyor.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre yatırım fonlarının toplam portföy değeri 11 trilyon lirayı aşarken, yatırımcı sayısı 5,97 milyon kişiye çıktı.
Yatırım fonları aracılığıyla hisse senedi, altın, gümüş, faiz, tahvil ve petrol gibi farklı alanlara yatırım yapılabiliyor. Böylece yatırımcılar tek bir yatırım aracına bağlı kalmadan farklı varlıklardan oluşan fonlara yönelebiliyor.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun yatırımcı bilgilendirme kitapçığında yatırım fonları; halktan toplanan paralar karşılığında ortaklık payı, kamu ve özel sektör borçlanma araçları, ters repo gibi para ve sermaye piyasası araçları ile altın ve diğer kıymetli madenlerden oluşan portföyleri yöneten yapılar olarak tanımlanıyor.
Yatırım fonları yalnızca SPK tarafından yetkilendirilmiş portföy yönetim şirketleri tarafından kurulabiliyor.
Haberde yatırım fonlarındaki varlıkların portföy yönetim şirketinin kendi mal varlığından ayrı olduğu vurgulanıyor. Yatırımcıların fon kapsamındaki varlıkları şirketin kasasında değil, resmi saklama kuruluşu Takasbank nezdinde yatırımcı adına tutuluyor.
Bu nedenle portföy yönetim şirketinin yöneticileri fon içerisindeki nakit veya hisseleri kendi hesaplarına geçiremiyor ve kendi borçları için rehin gösteremiyor.
Ancak bu güvence, yatırımın değer kaybetmeyeceği anlamına gelmiyor. Fon yöneticisinin yaptığı yatırımlar nedeniyle fonun değeri düşebiliyor.
Portföy yönetim şirketinin mal varlığı ile fonun mal varlığı birbirinden ayrı tutuluyor. Bu nedenle şirketin iflas etmesi durumunda fonun da batması söz konusu değil.
Fon varlıkları haczedilemiyor, rehnedilemiyor ve teminat olarak gösterilemiyor. Portföy şirketi kamu devredilse dahi fonlar başka bir amaçla kullanılamıyor.
Şirketin faaliyetinin sona ermesi halinde fon başka bir portföy şirketine devredilebiliyor veya fon varlıkları nakde çevrilerek tasfiye edilebiliyor. Tasfiye sonucunda elde edilen para yatırımcılara ödeniyor.
Yatırım fonlarında mevduattaki gibi TMSF garantisi bulunmuyor. Mevduatta bulunan 1,2 milyon liralık garantinin yatırım fonları için geçerli olmadığı belirtiliyor.
Buna karşılık fonlar Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde izleniyor ve ayrıca fonların SPK gözetiminde olduğu, üç ayda bir bağımsız denetimden geçtiği aktarılıyor.
Fonların risk seviyesi yatırım yapılan varlıkların türüne göre değişiyor. Risk derecelendirmesi 1 ile 7 arasında yapılıyor. Bir en düşük, 7 ise en yüksek risk seviyesini temsil ediyor.
Para piyasası fonlarının risk seviyesinin genellikle 1-2, hisse senedi yoğun fonların ise 6-7 olabileceği belirtiliyor.
Yatırımcı Tazmin Merkezi, faaliyet izni iptal edilen veya iflas eden yatırım kuruluşlarının yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda devreye giriyor.
Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından 2026 yılı için yatırımcı başına ödenebilecek azami tazminatın 2 milyon 65 bin 145 lira olduğu belirtiliyor. Hisselerin değer kaybetmesinden doğan zararlar ise bu tazminatın kapsamında bulunmuyor.
Yatırımcılar kendi adlarına kayıtlı yatırım fonu ve katılım fonu varlıklarını Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun e-YATIRIMCI uygulaması üzerinden takip edebiliyor.
e-Devlet veya MKK sicil şifresiyle sisteme girildiğinde yatırımcının adına kayıtlı hisse, yatırım fonu ve diğer sermaye piyasası varlıkları portföy özeti üzerinden 7/24 görülebiliyor.
Dedikodu, asılsız panik veya korku kaynaklı toplu satışların fon fiyatlarında geçici ya da kalıcı değer kayıplarına yol açabileceğine dikkat çekiliyor.
Böyle durumlarda portföy yönetim şirketi “ihbarlı fon statüsü” için başvurabiliyor.
Bu yöntem yatırımcılar arasındaki olağandışı nakit sıkışıklıkları veya büyük ölçekli geri dönüş talepleri karşısında fon yönetiminin portföyü korumasına yardımcı olmayı amaçlıyor.
Bu statüde yatırımcıların T+1 veya T+2 gibi sürelerle işlem yapabileceği belirtiliyor.