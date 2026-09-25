1000 kilometrenin maliyeti : Evde şarj 526 TL, benzin 5 bin 628 TL

1000 kilometre için hangi varsayımlar kullanıldı?





Bu karşılaştırmada üç farklı araç tipi için temsilî tüketim değerleri esas alındı. Elektrikli araçta 100 kilometrede 18 kWh elektrik tüketimi, benzinli araçta 7 litre, dizel araçta ise 6 litre yakıt tüketimi kabul edildi. Böylece 1000 kilometrelik yol için elektrikli araçta 180 kWh, benzinli araçta 70 litre, dizel araçta ise 60 litrelik enerji ihtiyacı ortaya çıktı.

Fiyat tarafında ise 25 Eylül itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 80,40 TL, motorinin litre fiyatı 93,50 TL olarak alındı. Elektrikli araçta iki ayrı senaryo kullanıldı. İlki, mesken düşük kademe elektrik birim fiyatı üzerinden evde şarj. İkincisi ise halka açık hızlı şarj istasyonu tarifesi. Böylece aynı 1000 kilometrelik yolun dört farklı maliyeti karşılaştırıldı.