1000 kilometrenin maliyeti : Evde şarj 526 TL, benzin 5 bin 628 TL
İstanbul Avrupa Yakası’ndaki güncel akaryakıt fiyatları ile mesken elektrik ve hızlı şarj tarifeleri üzerinden yapılan karşılaştırma, 1000 kilometrelik yolun faturasını ortaya koydu. Evde şarj ile benzinli araç arasındaki fark 5 bin TL’yi aşıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
1000 kilometre için hangi varsayımlar kullanıldı?
Bu karşılaştırmada üç farklı araç tipi için temsilî tüketim değerleri esas alındı. Elektrikli araçta 100 kilometrede 18 kWh elektrik tüketimi, benzinli araçta 7 litre, dizel araçta ise 6 litre yakıt tüketimi kabul edildi. Böylece 1000 kilometrelik yol için elektrikli araçta 180 kWh, benzinli araçta 70 litre, dizel araçta ise 60 litrelik enerji ihtiyacı ortaya çıktı.
Fiyat tarafında ise 25 Eylül itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 80,40 TL, motorinin litre fiyatı 93,50 TL olarak alındı. Elektrikli araçta iki ayrı senaryo kullanıldı. İlki, mesken düşük kademe elektrik birim fiyatı üzerinden evde şarj. İkincisi ise halka açık hızlı şarj istasyonu tarifesi. Böylece aynı 1000 kilometrelik yolun dört farklı maliyeti karşılaştırıldı.
Evde şarjla 1000 kilometre 526 TL’ye iniyor
Elektrikli araç için evde şarj senaryosunda mesken düşük kademe elektrik birim fiyatı 2,92 TL/kWh olarak alındığında 180 kWh’lik toplam tüketimin karşılığı 525,6 TL oluyor.
Bu tablo, 1000 kilometrede en düşük maliyetli seçeneğin açık farkla evde şarj olduğunu gösteriyor. Özellikle günlük kullanımını konutta ya da iş yerinde planlı biçimde yapabilen sürücüler için toplam gider ciddi ölçüde aşağı iniyor.
Ancak burada önemli bir ayrıntı da var. Evde şarj maliyeti, kullanılan tarifenin kademesine ve tüketimin hangi bölümünün düşük kademe içinde kaldığına göre değişebiliyor. Yine de mevcut tablo, evden şarjın benzinli ve dizel araçlara göre çok daha düşük bir maliyet ürettiğini açık biçimde ortaya koyuyor.
Hızlı şarj istasyonunda maliyet 2 bin 696 TL’ye çıkıyor
Elektrikli araçların maliyeti, halka açık hızlı şarj istasyonuna geçildiğinde belirgin biçimde yükseliyor. Örnek olarak kullanılan hızlı şarj tarifesinde birim fiyat 14,98 TL/kWh seviyesinde bulunuyor.
Bu fiyatla 1000 kilometrede gereken 180 kWh elektriğin toplam bedeli 2 bin 696,4 TL’ye ulaşıyor. Başka bir ifadeyle aynı elektrikli araç, evde şarja göre yaklaşık 2 bin 171 TL daha yüksek bir maliyetle 1000 kilometre yol yapabiliyor.
Buna rağmen hızlı şarjla yapılan yolculuğun maliyeti, benzinli ve dizel araçların hâlâ belirgin biçimde altında kalıyor. Yani elektrikli araçta maliyet avantajı tamamen ortadan kalkmıyor; ancak avantajın büyüklüğü şarjın nerede yapıldığına göre ciddi şekilde değişiyor.
Benzinli araçta 1000 kilometrenin faturası 5 bin 628 TL
Benzinli araç için 100 kilometrede 7 litre tüketim esas alındığında 1000 kilometrelik yol için toplam 70 litre yakıt gerekiyor. İstanbul Avrupa Yakası’nda litre fiyatının 80,40 TL olduğu dikkate alındığında toplam maliyet 5 bin 628 TL’ye çıkıyor.
Bu rakam, elektrikli araçta evde şarjla oluşan maliyetin yaklaşık 10,7 katına işaret ediyor. Hızlı şarj kullanılan senaryoda bile benzinli aracın maliyeti yaklaşık 2 bin 932 TL daha yüksek kalıyor.
Özellikle akaryakıt fiyatlarının son aylarda sert biçimde yükseldiği düşünüldüğünde, 1000 kilometre gibi orta-uzun mesafeli kullanımlarda yakıt gideri araç sahiplerinin bütçesinde daha görünür hale geliyor. Bu nedenle toplam sahip olma maliyetinde enerji gideri her geçen gün daha kritik bir başlık haline geliyor.
Dizel araçta maliyet 5 bin 610 TL oldu
Dizel araç için 100 kilometrede 6 litre tüketim varsayımı kullanıldığında 1000 kilometrede toplam 60 litre motorin gerekiyor. Motorinin litre fiyatı 93,50 TL alındığında toplam tutar 5 bin 610 TL oluyor.
Böylece dizel araç ile benzinli araç arasındaki fark neredeyse kapanıyor. Bu örnekte dizel araç, benzinliye göre yalnızca 18 TL daha düşük maliyet üretiyor. Başka bir ifadeyle yüksek motorin fiyatı, tüketim avantajını büyük ölçüde eritmiş durumda.
Elektrikli araçla kıyaslandığında ise fark çok daha net. Evde şarj edilen elektrikli araç dizel araca göre yaklaşık 5 bin 84 TL daha düşük maliyet ortaya koyuyor. Hızlı şarj senaryosunda bile elektrikli araç ile dizel araç arasındaki fark yaklaşık 2 bin 914 TL seviyesinde kalıyor.
En büyük fark evde şarjda açılıyor
Ortalama tüketim değerleri ve güncel fiyatlar üzerinden yapılan karşılaştırma, 1000 kilometrede en ucuz seçeneğin açık biçimde evde şarj edilen elektrikli araç olduğunu gösteriyor. İkinci sırada hızlı şarjla kullanılan elektrikli araç geliyor. Benzinli ve dizel araçların maliyeti ise 5 bin 600 TL bandında kümeleniyor.
Ortaya çıkan tablo, yalnızca araç teknolojisinin değil, enerjiye nasıl erişildiğinin de belirleyici olduğunu gösteriyor. Elektrikli araç kullanan biri için maliyet avantajının büyüklüğünü asıl belirleyen unsur, şarjın evde mi yoksa ücretli hızlı şarj istasyonunda mı yapıldığı oluyor.
Kısacası 1000 kilometrelik yolda asıl makas, elektrikli araç ile içten yanmalı araç arasında olduğu kadar, elektrikli araçta evde şarj ile hızlı şarj arasında da açılıyor.