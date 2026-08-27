11 yıl beklediler, ilk hasat başladı: Kilosu 50 bin liraya kadar çıkıyor
Muğla’da 2015 yılında toprakla buluşturulan sakız ağaçlarında 11 yıllık bekleyiş sona erdi. İlk ürünlerin alınmaya başladığı yaklaşık 100 dekarlık üretim alanında ağaç başına 250 gram ile 1 kilogram arasında sakız elde ediliyor. Değerli ürünün kilogram fiyatı piyasada 50 bin liraya kadar çıkıyor.
Muğla’da yıllar önce başlatılan sakız üretimi projesinde ilk hasat heyecanı yaşanıyor. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında uygulamaya alınan Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkilerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında oluşturulan sakız bahçeleri, 2026 yılında ilk ürünlerini vermeye başladı.
Sakız ağacı, morfolojik yapısı nedeniyle oldukça yavaş büyüyor ve hasat olgunluğuna ulaşması uzun yıllar sürüyor. Bu nedenle yetiştiriciliği sabır ve uzun vadeli yatırım gerektiriyor. Muğla'da 2015 yılında dikilen ağaçlardan 2026 itibarıyla sakız elde edilmeye başlanmasıyla üreticiler yaklaşık 11 yıllık emeğin karşılığını almaya başladı.
Muğla'da sakız yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla yürütülen projeler sonucunda üretim alanı yaklaşık 100 dekara ulaştı. Kavaklıdere ve Yatağan dışındaki ilçelerde sürdürülen çalışmalarla üretim alanlarının daha da artırılması hedefleniyor.
Dekar başına yaklaşık 50 sakız bitkisinin dikildiği bölgede, bir ağaçtan ortalama 250 gram ile 1 kilogram arasında ürün alınabiliyor. Haberde sakızın toptan kilogram fiyatının 30-35 bin lira bandında olduğu belirtilirken, piyasa fiyatının 50 bin liraya kadar ulaşabildiği aktarılıyor.
Sakız yalnızca gıda sektöründe kullanılmıyor. Gastronomiden kozmetiğe ve farklı endüstriyel alanlara kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Ancak Türkiye'deki üretim iç talebi karşılamaya yetmediği için ihtiyacın önemli bir bölümü ithalatla karşılanıyor. Muğla'daki projelerle yerli üretimin artırılması ve sakızda dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor
Üretimin geleceğini belirleyecek kapsamlı bir çalışma da yürütülüyor. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğünün iş birliğiyle sakız yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Farklı bölgelerde bulunan sakız ağaçlarından yaprak ve sakız numuneleri alınarak kalite analizleri yapılıyor. Elde edilen sonuçlar diğer bölgelerde yetiştirilen sakızlarla karşılaştırılıyor. (İHA)