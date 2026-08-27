11 yıl beklediler, ilk hasat başladı: Kilosu 50 bin liraya kadar çıkıyor

Sakız yalnızca gıda sektöründe kullanılmıyor. Gastronomiden kozmetiğe ve farklı endüstriyel alanlara kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Ancak Türkiye'deki üretim iç talebi karşılamaya yetmediği için ihtiyacın önemli bir bölümü ithalatla karşılanıyor. Muğla'daki projelerle yerli üretimin artırılması ve sakızda dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor